En entrevista exclusiva, Marabel niega haber cometido el quíntuple crimen

En una de las salas del penal, vestido con una remera negra y sin alterarse en ningún momento, Marabel rompió el silencio luego de estar más de 20 días preso y dio a entender que el crimen se realizó por un ajuste de cuentas. “Esa familia tenía bastantes amenazas, no solamente este año, no solamente acá en Paraguay, sino internacionalmente. Mandaron presos a abogados, jefes militares, jueces. Esa familia tenía muchos rivales”, detalló ante Carlos Báez y Roberto Coronel.

Julio Rojas, Elba Rodas, Dalma Rojas y los dos hijos menores de esta fueron hallados muertos el pasado 8 de octubre.

Bruno fue detenido esa misma noche, cuando intentaba huir hacia Argentina y considerado el principal sospechoso del crimen, ya que él vivía en la conocida como la Casa del Horror.

“Hasta ahora yo todas las noches pienso cómo carajo pasó eso. Una sola persona no pudo haber hecho todo eso. Fue muy bien planeado. Yo estoy acá pagando el pecado de otro”, dijo en otro momento el hombre.

A pesar de estar recluido en una de las cárceles más temidas del país y con la lupa de la sociedad sobre él, Marabel, dice estar tranquilo y que se pasa los días en la cama de su celda. “Me preguntan: ‘¿cómo podés dormir si mataste a dos niños y tres personas adultas?’. Las 24 horas estoy durmiendo porque no hice nada”, expresó.

Ya no eran pareja. Bruno aceptó que mantuvo en su momento una relación con Dalma, una de las fallecidas pero dijo que hacía mucho tiempo que ya no eran pareja y que se había casado con ella solo para ayudarla. “Relación de pareja no llegamos a tener, porque le gustaba estar conmigo y otras personas. Me casé porque me dijo que las criaturas que ella tenía, su mamá le quería quitar. Me dijo si no le podía ayudar para casarme con ella para que no le saquen”, agregó.

El ambiente en la hoy conocida como la Casa del Horror no era la mejor según detalló el hombre durante la entrevista.

Manifestó que luego de las peleas, tanto Dalma como sus padres solían ausentarse por varios días de la casa que compartían para ir a otras propiedades que tenían en Luque, J. Augusto Saldívar, Ciudad del Este y Fernando de la Mora.

Sobre el 28 de setiembre pasado, sostuvo que trabajó hasta las 2.00, luego salió con una amiga y fue a dormir a la casa de ella. Al día siguiente, el 29 de setiembre, fue a las 9 de la mañana a su local de trabajo.

Ese mismo día comenzó una relación con Alba Rosalía Armoa, a quien invitó a pasar unos días con él en la casa. En realidad, no le llevé a vivir en casa (a Alba). Le dije: 'Vamos a hacer una joda en casa'; me dijo que sí. Después, ella se quedó nomás ya ahí”, reveló.