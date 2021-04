En el Este abren otra edición de la Escuela de Emprendedores

Se inició la inscripción para la segunda edición de la Escuela de Emprendedores, que busca empoderar a la ciudadanía para iniciar su propio negocio. Ciudad del Este no termina de recuperarse del cierre de frontera que duró más de siete meses y que dejó a miles de personas sin empleo y que hoy buscan sobrevivir emprendiendo su propio negocio.

La iniciativa es de la Municipalidad local y se enfocará en técnicas de gestión empresarial, con el fin de impulsar la capacitación en diferentes rubros, como la generación y diversificación de fuentes de trabajo. La formación está dirigida a todas las personas que están iniciando negocios en diferentes áreas o buscan prepararse para emprender, con la capacitación gratuita en forma híbrida, presencial y online.

“Es para gente que trabaja en el ámbito del emprendedurismo, que está iniciando un negocio, que están haciendo sus planes de iniciar su negocio y que quieren prepararse para que su emprendimiento de alguna manera salga bien”, comentó el economista Sebastián Martínez, titular de la Dirección de Desarrollo Social, responsable del proyecto.

QUE MEJORE. Acotó que el programa apunta a acompañar y asegurar el éxito de las iniciativas. “El lanzamiento está previsto para el 4 de mayo. Tuvimos muy buenos resultados de los emprendedores que participaron en la primera edición. Queremos servirles a las personas. Esta gestión de generar este tipo de producto de capacitación para el sector emprendedor, de la microempresa es la que finalmente va a dar trabajo a la ciudadanía y es lo que queremos apostar”.

Insistió que una ciudad que no le potencia a sus emprendedores está condenada a depender de que el sector público les emplee. “Ciudad del Este, en particular, en que la gente genera su trabajo por su propia cuenta, sale a la calle hasta caramelo vende y queremos ayudarle a ese ciudadano, para que tenga el conocimiento y no solamente venda, sino que gane, que mejore, que prospere”.

EL CURSO. En el mes de febrero de este año recibieron sus certificados de participación 53 personas que se inscribieron en la primera edición.

El periodo de inscripción se extenderá hasta el 26 de abril y los cursos serán online y presenciales, con cinco rubros de capacitación que tienen que ver con la mente emprendedora, creación de la empresa, plan de negocios, gestión empresarial y venta en redes sociales.

El plan se desarrolla por medio de alianzas con otras instituciones públicas, como el Ministerio de Hacienda, Sinafocal, oenegés y consultoras privadas. Los interesados pueden inscribirse acudiendo personalmente a la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad o a través de la página web institucional: https://mcde.gov.py/, ingresando a la dependencia “Desarrollo Social”, donde se encuentra un link de inscripción.