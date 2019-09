En el día del cumpleaños de Sabryna Breuer piden que se haga juicio oral

El caso del supuesto feminicidio de Sabryna, ocurrido el 17 de diciembre de 2017, se encuentra actualmente sin jueza interviniente y sin audiencia preliminar, debido a varias chicanas presentadas por parte de la defensa, explicó el abogado de la familia, Rodrigo González Planás, en una entrevista con NoticiasPy.

Ahora, la causa está en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, quien debe destrabar la situación. “Esperemos que los miembros de está sala penal se pongan las pilas y no tarden mucho tiempo en rechazar la acusación contra la jueza, ya que estás son argucias que se usan para frenar y evitar que se haga la audiencia preliminar”, manifestó González Planás.

En ese sentido, resaltó que no existe un plazo establecido para que la Corte responda la recusación. “Nos hubiese encantado que las recusaciones no sirvan para frenar un proceso, porque si las recusaciones se resuelven en dos o tres días, nadie más va a plantear, por que no va cumplir su objetivo, que es parar el proceso”, remarcó el abogado, quien reclama mayor celeridad a la justicia.



El caso

Gerardo Stadecker fue acusado por el fiscal Yoan Paul López por feminicidio, tras la muerte de su esposa Sabryna Breuer. Según la autopsia, la víctima recibió un impacto fuerte y seco de puño con los nudillos a la altura del corazón, un golpe de lesión contusa que causó la ruptura de la aurícula derecha y hemorragia interna, lo cual fue causante de la muerte.