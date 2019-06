Empresarios de CDE están alertas ante una baja impositiva en Brasil

Said Taijen, vicepresidente de la Cámara de Comercio y Servicios de CDE, sostuvo que no sabían si la referida noticia es real, atendiendo que no hay informaciones oficiales al respecto. “No sabemos si esta noticia es real, porque no tenemos las informaciones concretas sobre eso. Pero, de cualquier manera, si es real es una pesadilla más. Yo creo que es real, porque si entendemos que celulares y electrónicas no tenían mucha facilidad para que estén incluidos en los duty free y tiendas francas. Entonces, creo que es factible que cuando manifiesten que van a bajar impuestos a electrónicas y celulares del 16 al 4%, quiere decir que lo van a hacer y eso nos va a perjudicar”, recalcó.

El empresario señaló que si esto se concreta, en el lado paraguayo se deberá bajar la tasa al tres por ciento como impuesto único sobre todas las mercaderías, incluyendo electrónica, celulares, bebidas y perfumería, como también elevar la cota de comercio de turismo de compra a 500 dólares. Subrayó que estarán haciendo el seguimiento y averiguando detalles de esta noticia.

DIVIDIDA. Por su parte, Natalia Ramírez Chan, del gremio Codeleste, señaló que la noticia sobre la baja de aranceles en Brasil ya estaba circulando desde el viernes pasado. “La verdad es que están divididas las opiniones al respecto, porque no es como algunos ya quieren dar a entender, que en Brasil ya no se va a pagar impuestos”, enfatizó.

Añadió que un socio de la Cámara de Comercio les explicó que el anuncio de Bolsonaro habla de la baja de un solo componente del total de impuestos que pagan. Añadió que son varios los impuestos que pagan las mercaderías para ingresar y en el caso de que uno baje de 16 a 4%, estarán otros que se suman y no implica que en conjunto quedará en 4%.

Ramírez Chan insistió en que aun cuando no es algo que está concretado y aunque no cierre mucho la información, atendiendo cómo Brasil maneja el tema impositivo, estarán atentos y en alerta a lo que pueda pasar.