Empresa se posiciona a favor de la propuesta "duty free"

Propuesta duty free

El documento reglamenta el régimen aduanero especial para el fomento del turismo de compras, sobre todo para el extranjero no residente en el país y busca incentivar el comercio después de la caída de ventas ocurrida por la crisis económica.

La propuesta de ampliación de las zonas francas está siendo impulsada por el grupo de senadores compuesto por Enrique Bacchetta (ANR), Gregoria Arrúa (PPQ), Juan Bartolomé Ramírez (PLRA), Abel González (PLRA), Arnaldo Franco (ANR) y Zulma Gómez (PLRA).

Esta propuesta pretende otorgar ventajas arancelarias e impositivas a los empresarios de frontera a través de esta iniciativa legislativa, entre otras, el arancel aduanero único de 2%, impuesto a la renta de 0,5%, impuesto al consumo también de 0,5%, y un impuesto al valor agregado (IVA) de 1%.

Situación actual

En los últimos años la situación de la frontera se vio afectada por la caída del comercio, que es uno de los pilares de la economía de las ciudades que la componen. El presidente de Holding Sports Group S.A., Esteban Piccini, afirma que es probable que la implementación del duty free en el lado brasileño —que fue realizada el año pasado— afecte a las ventas del país, y sobre todo en la frontera.

Con respecto al disenso frente a la propuesta, el empresario plantea que es necesario buscar la unión entre todos los interesados, porque el descenso en los números afecta de forma importante a nivel regional.

En cuanto al contrabando, plantean que si el proyecto está bien hecho no tiene por qué fomentarlo. En cuanto a este tema, es el país el que debe mantener una postura regulacionista y de intervención, al tiempo que estimule el crecimiento económico. Sostiene que si el problema del contrabando resulta un impedimento para realizar esta propuesta implicaría que no podemos realizar algo que en otros países de la región funciona.

El empresario Esteban Piccini asevera también que no espera confrontar sino al contrario, buscar un consenso entre las partes interesadas, para que sea lo mejor para el bien del país. La idea es poder sumar todo dentro del marco del respeto entre comerciantes y que la fuente de ingresos que representa la zona de frontera siga siéndolo. Menciona también que esta propuesta resulta de importancia para muchos empresarios del mismo rubro.

Asimismo, plantean que en caso de que la propuesta no se apruebe, tendría consecuencias para la región. Se agravaría la caída de las ventas, por ende también se percibiría una baja en la recaudación impositiva. Se generaría una pérdida de empleo, pues afirman que en Ciudad del Este por ejemplo hay más de 600.000 personas viviendo del turismo de compras, una pérdida de competitividad de todo el clúster podría ser percibida. La falta de implementación de estas medidas puede afectar a la industria hotelera, gastronómica, de entretenimiento; no solamente la venta de productos. Desde Sports Group S.A. aseguran que es importante entender que no es solamente una diferencia en el porcentaje impositivo o un régimen especial, sino que se está hablando de la protección de localidades y el empleo en las zonas fronterizas.

Holding Sport Group

Es una empresa presente desde el año 1995, distribuye alrededor de 35 marcas internacionales de gran renombre. Actualmente distribuyen en Paraguay —que es la casa central—, en Uruguay, en Bolivia, en Argentina, en Chile y algunos países de Centroamérica.

Tienen una cadena de tiendas retail denominada TL Sport & Outdoors, con más de 30 locales, con un crecimiento sostenido dentro del país. Actualmente emplean a más de 250 personas, creando fuentes de trabajo constantemente. La empresa se encuentra en frecuente innovación, con la inclusión de nuevas marcas y la creación continua de nuevos puntos de venta.