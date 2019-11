Empate con sabor agrio

Superior. Paraguay dominó a Ecuador, pero no anotó.

En el Arsenio Erico, la Albirroja tuvo innumerables chances de gol, pero no pudo concretar y volver a sumar de a tres, como lo hizo en la primera fecha cuando venció 3-1 a Uruguay. Recordemos que en la segunda jornada Paraguay quedó libre.

Mientras que en el partido de primer turno, ayer, Argentina derrotó 2-0 a Uruguay y es el líder del Grupo B con seis puntos en dos fechas disputadas. Por su parte, Uruguay no tiene aún puntos; en las tres fechas que jugó, perdió. Chile quedó libre en esta jornada.

Posiciones: Argentina 6 puntos (+8), Ecuador 5 pts. (+1), Paraguay 4 (+2), Chile 1 (-6) y Uruguay 0 (-3).

La próxima fecha de esta serie se disputará mañana en el Luis Alfonso Giagni de Sol de América en Villa Elisa, con los juegos entre Argentina vs. Ecuador (18.00) y Paraguay vs. Chile (20.30).

Hoy. Siguen las acciones en el Grupo A en la disputa de la fecha 4 con los juegos entre Colombia vs. Bélgica (18.00) y Bolivia vs. Venezuela (20.30), en cancha de General Díaz; además Perú vs. Brasil (19.00), en la cancha de la Conmebol. En este grupo manda Brasil con 7 puntos en 3 juegos.