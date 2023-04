Elecciones 2023: Todo lo que el elector debe tener en cuenta el Día D

En tanto, recordó que en las elecciones también está permitido el derecho al voto para los electores que presenten sus cédulas de identidad civil vencidas.

Por otra parte, sostuvo que solamente las personas con alguna discapacidad pueden ingresar al cuarto oscuro con un asistente, que debe ser una persona de su confianza y no un operador político. Señaló que esto se enmarca estrictamente en el artículo 217 del Código Electoral.

Dicha normativa establece que las “personas con discapacidad visual o de miembros superiores podrán ser asistidas por una persona de confianza, designada en forma exclusiva por el elector, únicamente en el caso que los mecanismos no sean adecuados para asegurar el ejercicio del sufragio”.

Todo lo que tenés que tener en cuenta para las elecciones 2023 - ÚH

Para las personas que acuden a votar pero señalan que no saben usar la máquina de votación, Cazal aseguró que en cada local estará disponible también uno o dos equipos de capacitación, que estarán a cargo de funcionarios de la Justicia Electoral.

En ese sentido, el funcionario aclaró que, si bien el procedimiento de asistencia no está contemplado para las personas de la tercera edad, en caso de que un adulto mayor pida ayuda de algún conocido, esto quedará a criterio de los miembros de mesa.

Las personas tendrán por lo menos hasta tres minutos para votar, ya que después de este tiempo el presidente de mesa puede decidir ingresar y verificar la situación.

Mientras tanto, los votos pueden ser anulados cuando el boletín esté en blanco, cuando no esté muy clara la impresión, o si no tienen firma de los dos vocales de mesa.

Datos relevantes

Como son elecciones nacionales y departamentales, se elegirán cinco candidaturas en todos los departamentos, que serían para presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, gobernadores y juntas departamentales. En Asunción solo se elegirán a tres candidaturas, es decir, para titulares del Poder Ejecutivo y miembros del Congreso Nacional.

A nivel nacional, serán habilitados 1.140 locales de votación en Paraguay, con 12.171 mesas receptoras, y 17 locales en el exterior, distribuidos en Argentina, Brasil y Estados Unidos, con 88 mesas en total.

Por ello, serán 12.259 máquinas de votación las que estarán operando el día de las elecciones, mientras que otras más que son consideradas de contingencia, destinadas a reemplazar algún equipo que presente fallas.

De los más de 7.453.695 habitantes que tiene actualmente Paraguay, además de los connacionales asentados en el exterior, son 4.782.940 los electores que están habilitados para estos comicios.

Ante la duda de la ciudadanía con relación a una posible vulneración de las máquinas de votación, el Tribunal Superior de Justicia Electoral también afirmó que los equipos no pueden ser hackeados, ya que no requieren de internet y no guarda la información de los votos.

Para que los electores puedan practicar este mismo proceso, pero ya con las fotografías y listas de candidatos, el TSJE habilitó el simulador oficial, que está disponible ingresando aquí.