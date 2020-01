El año 2020 tendrá un día más en el mes de febrero

Lea más: Dieta depurativa para paliar males por atracones de fin de año

Asimismo, indicó que la Tierra tarda 365,242 días en dar una vuelta completa alrededor del sol, lo que se conoce como año trópico. Entre tanto, detalló que el año trópico tiene 365 días, cinco horas, 48 minutos y 45,25 segundos.

En ese sentido, refirió que se agrega un día más cada cuatro años para compensar las casi seis horas que se pierden cada año en la medida del tiempo cronológico y el astronómico, dado por el movimiento orbital terrestre.

La experta explicó que el asunto fue atendido en el año 46 a.C, cuando el dictador Julio César decidió ajustar el calendario, luego de que el astrónomo Sosígenes le refiriera que el año tenía 365 días y un cuarto, es decir 365 días y seis horas. En esa ocasión, se acordó agregar un día cada cuatro años, como sigue siendo a la fecha.

No obstante, señaló que este cálculo no era preciso, porque el sobrante de cada año no llegaba a las seis horas, cuya diferencia de unos 12 minutos por año provocó una acumulación de 10 días al llegar el siglo XVI de la era actual.

Finalmente, contó que el papa Gregorio XIII resolvió empezar la cuenta de nuevo en el año 1582, suprimiendo los 10 días sobrantes y estableció que no serían bisiestos los años correspondientes a cada fin de siglo, salvo los divisibles por 400, como el cambio de milenio en el 2000, para corregir la diferencia.