El 52% de los brasileños aprueban la forma en que Bolsonaro gobierna

Los que consideran al gobierno "regular" representan ahora el 22%, frente al 30,2% medido en mayo por MDA, en tanto que quienes lo desaprueban han caído, del 43,4% hace seis meses, al 27,2% registrado en este nuevo sondeo.

La tasas de desaprobación personal del mandatario se ha movido también hacia abajo y ahora es del 55,4%, frente al 43,2% de mayo.

Lea más: Bolsonaro cancela compra de vacuna china para Covid-19

Según MDA, la encuesta tiene un margen de error de 2,2 puntos porcentuales y fue realizada entre los pasados 21 y 24 de octubre, período en que fueron entrevistados 2.002 electores de todas las regiones del país.

Los encuestadores de MDA abordaron otros asuntos, como el apoyo de la sociedad a las medidas de aislamiento social para contener la pandemia de coronavirus, y un 65,2% de las personas entrevistadas dijeron respetarlas, a pesar del firme rechazo a esas restricciones expresado por Jair Bolsonaro.

Nota relacionada: EEUU y Brasil estrechan lazos con pacto de inversión

Un 75% también se dijo favorable a la utilización de máscaras como medida de prevención, también a pesar de que el presidente se ha pronunciado en contra y a que él mismo no las usa ni siquiera en actos públicos, en los que suele acercarse a saludar y abrazar a sus seguidores sin protección alguna.

MDA preguntó además sobre la eventual vacuna para el Covid-19, que Bolsonaro ha dicho que no será obligatoria en el país, y un 46,9% declararon que no la tomarán hasta tanto no lo hagan otras personas, en tanto que un 40,8% lo harán cuando esté disponible y un 11,7% no tienen "ninguna intención" de vacunarse.