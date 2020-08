Ejecutivo designa a Moisés Santiago Bertoni como titular del MAG

Embed Deseamos todo el éxito al ingeniero agrónomo Moisés Santiago Bertoni en su nueva función como Ministro de Agricultura y Ganadería. Todo nuestro apoyo. pic.twitter.com/koRiIZKXmN — Marito Abdo (@MaritoAbdo) August 31, 2020

Bertoni es ingeniero agrónomo graduado en la Universidad Nacional de Asunción y tiene varias especializaciones en el extranjero.

Fue funcionario del MAG e integró varios programas técnicos durante diferentes gobiernos.

Nota relacionada: Rodolfo Friedmann, la figura de la discordia entre Mario Abdo y Horacio Cartes

El nuevo titular de Agricultura y Ganadería asume en reemplazo de Rodolfo Friedmann, quien renunció este lunes al cargo luego de ser imputado por supuestos hechos de corrupción durante su periodo como gobernador del Guairá.

La Fiscalía lo investiga por administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo. Junto con Friedmann también están imputados el diputado Éver Noguera, Marly Figueredo (esposa de Friedmann), Silvio Álvaro Alfaro Bertolo, y los ciudadanos Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo y Eduardo Domínguez.

El juez Agustín Delmás admitió la imputación y también hizo el pedido de desafuero al Congreso Nacional.

Lea también: Friedmann apunta a Cartes: "Voy a pelear desde mi lugar político"

Friedmann sostuvo que el ex presidente Horacio Cartes está detrás y que lo enfrentará desde su lugar político, que es su banca en el Senado.

“Esto tiene que ver con el cartismo y con la Fiscalía, no es algo casual. Empezó con Efraín Alegre, ahora va por Rodolfo Friedmann y para los que levantamos la voz, pero voy a pelear desde el lugar político que es el Senado. Puede hacer lo que quiera –Horacio Cartes–, pero no me va a tener callado”, expresó el ex ministro en contacto con Monumental 1080 AM.