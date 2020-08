Friedmann apunta a Cartes: "Voy a pelear desde mi lugar político"

“Esto tiene que ver con el cartismo y con la Fiscalía, no es algo casual. Empezó con Efraín Alegre, ahora va por Rodolfo Friedmann y para los que levantamos la voz, pero voy a pelear desde el lugar político que es el Senado. Puede hacer lo que quiera –Horacio Cartes–, pero no me va a tener callado”, expresó el ex ministro en contacto con Monumental 1080 AM.

La Fiscalía dio a conocer este lunes la imputación contra el ahora ex secretario de Estado por los supuestos hechos de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo.

Tras ello, presentó su dimisión al cargo de ministro de Agricultura y Ganadería y anunció que retornaría a su banca en la Cámara de Senadores, de donde había solicitado un permiso para asumir como titular del MAG cuando fue designado por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

“No tengo dudas que van a intentar eliminarme del Senado, pero creo que es una cuestión política y jurídica que va a depender de los compañeros también”, dijo el político sobre su regreso al Congreso.

Friedmann también comentó que habló con el presidente Mario Abdo y le planteó que llevará su lucha en el Poder Legislativo, pese a que en el interior del Partido Colorado se esté trabajando en la Operación Cicatriz.

“Hay un sector importante que está en esa pelea política y yo me voy a sumar dentro de esa lucha, sin comprometer al presidente. Cada uno es líder y yo también tengo la libertad de decir y hablar. Tengo mucha documentación y no lo hice en su momento por el cargo que ocupaba. Voy a desnudar el actuar de la Fiscalía con mucha documentación y me voy a sumar al sector democrático del Senado”, sostuvo.

El político comentó que cree que las diferencias con Cartes iniciaron ya que no lo había invitado a su casamiento con Marly Figueredo, pero sí había compartido con Abdo Benítez.

Refirió que otras cuestiones que pudieron haber fortalecido el quiebre fue su juramento en reemplazo de Cartes para este periodo (2018-2023), las investigaciones que realizó desde la comisión en el Congreso, entre otras cosas.

“Es una especulación mía, pero un día amanecí con denuncias falsas donde me acusan de haber interferido en algunos hechos, pero considero que es una persecución que hacen para quebrarme en todos lados, entonces ahora también buscan quebrarme en una cuestión familiar. Tratan de quebrarme y nunca pudieron conmigo y no van a poder. Voy a seguir peleando desde el lugar que me toque estar”, señaló.

Investigación de la Fiscalía

Friedmann está vinculado con una causa que involucra a la firma Eventos y Servicios SA (ESSA), proveedora del almuerzo escolar a la Gobernación de Guairá, cuando esta era administrada por el político colorado, entre los años 2017 y 2018, y que tenía por socios al diputado imputado y a Hugo Alexander Torales.

El Ministerio Público señala que el ex ministro tendría participación en la empresa y en tal posición habría impuesto condiciones, una de ellas que forme parte de la firma su primo, además de la contadora Lourdes Auxiliadora González de Melgarejo.

La empresa en cuestión fue allanada semanas atrás por un equipo fiscal a fin de colectar documentaciones relacionadas con los contratos suscritos con la Gobernación de Guairá en ese periodo de tiempo.

La carpeta fiscal cuenta con un informe de la Contraloría y estaba en ese entonces a la espera de otros dictámenes complementarios. El caso está en manos del fiscal Osmar Legal.

Al respecto, el ex ministro de Agricultura refirió que no tiene nada que ver con las supuestas acusaciones hacia su persona y comentó que la vinculación de su persona podría haber surgido porque es socio de otra empresa, en la cual uno de ellos también pertenecía a ESSA.