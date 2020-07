Efraín dice que HC insistirá en blindarse

El presidente del PLRA, Efraín Alegre, dijo que el ex presidente Horacio Cartes busca afanosamente una banca en el Senado “de la mano de las mayorías que construyó con su dinero”, para blindarse de la Justicia brasileña. “Acá usa la Justicia y la Fiscalía a su antojo, pero en Brasil no maneja”, refirió respecto a la convocatoria que la Justicia del vecino país le hizo al líder del movimiento Honor Colorado.

A raíz de que Cartes y otros paraguayos fueron llamados a declarar ante la Justicia brasileña por el caso Lava Jato, que guarda relación con Darío Messer, Alegre señaló que hay que esperar que el ex presidente busque con todas sus ansias la banca en Senado para blindarse. “Está claro que el esfuerzo extraordinario de Cartes por comprar mayorías, de jurar y de tener fueros, obedece a la desesperación de que, al contrario que aquí, allá la Justicia en Brasil no puede controlar”, señaló. Añadió que el ex presidente no puede dar un paso fuera, por lo que “Paraguay se convirtió en una guarida”.

Para Alegre, Cartes se ampara en su impunidad ante la Justicia y un buen número de congresistas a sueldo. Añadió que además el Poder Ejecutivo le sirve de cómplice.

“El pacto de impunidad es con Mario Abdo y el compromiso es que él (Cartes) le haga el aguante y le dé votos mientras tanto para que no haya juicio político”, indicó.