Efraín califica medida de EEUU como mensaje a HC

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, señaló que la disposición por la cual el Gobierno de Estados Unidos prohíbe el ingreso a ese país del ex senador Óscar González Daher, así como de otras personas de su entorno y del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, es una clara señal en contra de los que en el país están en el lavado de dinero y permiten la impunidad. Aseguró que se deduce que se perseguirá el narcotráfico, el contrabando y el lavado de dinero y queda expuesto el mismo Horacio Cartes. Expresó la necesidad de que la Justicia actúe.

Luego de conocerse la decisión de los Estados Unidos de que ya no serán recibidos ni el ex senador ni el ex fiscal general del Estado, desde la oposición reaccionaron calificando la decisión del país del norte como una señal de que se será implacable con quienes anden en malos pasos. “En primer lugar es un mensaje claro al Paraguay, donde claramente señalan que en el mundo ya no hay lugar para los OGD, (Darío) Messer y Horacio Cartes, ni para todos los que estén fuera del estado de derecho. Hoy el mundo exige transparencia y además exige que los países asuman el compromiso de transparentar mediante un Poder Judicial, un Ministerio Público, que no esté controlado por sectores políticos y grupos de poder y mafia”, manifestó Efraín Alegre.

Añadió que ni el lavado ni el narcotráfico ni el contrabando son delitos que el país del norte tolerará y que “ese el mensaje”.

IMAGEN. Con base en esto el titular del PLRA instó a las autoridades judiciales a que cumplan con su trabajo, porque gracias a la impunidad la imagen país está por el suelo.

“Exigimos que las instituciones de nuestros país hagan su tarea. No podemos estar pendientes de que sea un trabajo de otros países porque nosotros debemos hacernos cargo de investigar, procesar y castigar a los que estén en este país formando parte de estos delitos que sin duda alguna constituyan como peligrosos en el mundo”, subrayó.

Dijo además que es el momento de extirpar de raíz el crimen organizado antes de que se consolide como lo hizo Colombia en su momento y como ocurre en México.

Por su parte, para el senador Amado Florentín, la señal que da la decisión de Estados Unidos es que los grandes flujos de dinero que entran dentro del lavado están siendo controlados.

Consideró un duro golpe para “aliados” del ex periodo de gobierno de Cartes.