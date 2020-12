Efecto pandemia: Aumentó 220% la ciberdelincuencia en la región

“El resultado final es que no solamente aumentó la ciberdelincuencia, sino que también es triste ver que la gente no toma conciencia y no dimensiona el riesgo cibernético en todos los escenarios, en el escolar, en las redes sociales, en el trabajo y en las casas”, aseguró Miguel Ángel Gaspar, director de la Fundación Paraguay Ciberseguro, sobre los efectos de la pandemia.