El actor Dwayne Johnson, conocido como "The Rock" (La Roca).

La revista The Hollywood Reporter señaló este viernes que esta película, bajo el título provisional Red One, se rodará en 2022 con la intención de estrenarse en 2023. La publicación apunta que Dwayne Johnson podría interpretar a Santa Claus en este nuevo proyecto, aunque esto no está confirmado todavía.