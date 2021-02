Duro cruce entre ministros por nota de Ramírez Candia

La primera sesión plenaria del presidente César Diesel estaba como para alquilar balcones y no defraudó. El ministro Alberto Martínez Simón exigió disculpas privadas si es que no se animaba a hacerlo en público. A Eugenio Jiménez le desalienta porque echaba por tierra todo lo realizado.

Por su parte, el aludido Ramírez Candia no se disculpó, sino que dijo que su nota había sido clara y que era solo por la elección. Su colega Gladys Bareiro se sintió agraviada porque dicen que parecería que la Corte anterior hizo todo mal y que no era así y que no se debía generalizar.

Antonio Fretes puso paños fríos a la cuestión. Dijo que si concluyeron su catarsis, se sentaran a la mesa a trabajar.

RECLAMOS. Martínez Simón se sintió afectado por la nota porque generalizaba. Remarcó que nunca hizo vida política partidaria y ni siquiera se afilió. Remarcó que siempre resolvió las cuestiones con criterio jurídico y personal.

Alegó que no le tembló el pulso para firmar el fallo sobre las declaraciones juradas. Rechazó que Candia buscara imaginarios pactos políticos, y pidió que se disculpara en privado si no se animaba a hacerlo en público.

Jiménez dijo que profusamente se escuchó lo de hombres nuevos y viejos vicios. Dijo que le desalentó porque echaba por tierra todo el trabajo hecho. Citó los logros de la transparencia, y su línea de conducta honesta.

Ramírez Candia reconoció que estuvo con Martínez en varios fallos. Pero dijo que cuando un gremio de abogados pidió por una ministra la alabó y cuando fue por él, Martínez guardó silencio y que era discriminación. Alegó que no le consultaron sobre la elección de presidente. No se disculpó y dijo que su nota era muy clara.