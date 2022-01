Dueña de pitbulls relata dolida cómo sucedió el ataque a su familia

Lourdes Rodríguez, una de las víctimas del ataque de pitbulls que afectó a toda una familia en el barrio Loma Merlo de Luque , del Departamento Central , accedió a una comunicación con radio Monumental 1080 AM este martes.

En el contacto dio los pormenores de la terrible experiencia que vivieron ella, su esposo Roque Rafael Leguizamón Messina y sus hijas, Nábila Beatriz Rodríguez y Magaly Leguizamón Rodríguez.

Dolida, tras todo lo ocurrido días pasados, dijo que sus mascotas eran los mimados de la casa. "Lo que quiero que entiendan es que nunca hubo violencia con ellos, en mi patio se dormía con las puertas abiertas, ellos se manejaban como guardianes", manifestó la dueña.

Toda la familia quedó con lesiones tras el ataque de los perros, principalmente, una de las hijas de la mujer, que tiene que ser intervenida quirúrgicamente a raíz de una herida profunda; y el esposo, quien quedó con una lesión en el párpado del ojo y 15 puntos en la cabeza.

De acuerdo con el testimonio de Lourdes Rodríguez, el detonante fue un gatito que ya llevaba algunos días en su casa. Comentó que ella la rescató de la vía pública cuando el felino todavía tenía días de nacido, lo llevó al veterinario y luego a su casa, donde lo tenían en una caja en el balcón.

El último fin de semana, el pequeño animal logró bajar por una rejilla hasta el comedor, el sitio de la casa donde siempre están los pitbulls.

La dueña explicó que uno de ellos lo vio y se dirigió hacia él, momento en el que una de sus hijas se percató de ello y levantó al gatito entre sus brazos. El perro saltó hasta el brazo de la joven y comenzó el ataque, en el que también se sumaron las otros dos animales.

"Cuando saltó ya le alcanzó el brazo a una (de las hijas), ahí empieza a sangrar y después entra mi marido y a él le atacan en la parte de la cabeza. Fueron dos periodos de 10 segundos, pero fue una masacre", detalló con gran pesar.

"Yo no te puedo explicar", lamentó. "Eran nuestros bebés. Para mí el pitbull, en la parte de fidelidad y compañía es la mejor raza", acotó. Sin embargo, agregó en otra ocasión que durante el ataque ellos no los escuchaban, solo atacaban y que posteriormente quedaron muy rabiados contra la familia.

Lo cierto es que en una oportunidad pudieron subir a la parte de arriba de la vivienda, de donde habían sido rescatadas las víctimas.

Las mascotas ya no volverán a casa

"Fue horrible, mi casa está desolada, hay un vacío enorme sin ellos. Los cuatro estamos heridos. Nunca en mi vida pensé pasar por esto. Durante 48 horas llamamos a gente de protección animal, no nos atendieron, fundaciones y nunca jamás nos atendieron", reprochó la mujer.

Rescatistas especializados acudieron al auxilio, sedaron con dardos a los animales y lo sacaron enjaulados de la vivienda para llevarlos a una guardería, donde deben ser mantenidos en observación por ocho días.

La dueña se encuentra buscando un lugar dónde destinar a sus mascotas, porque asegura que ya no quiere que vuelvan a la casa. "No hay vuelta atrás, ellos ya no pueden estar con nosotros", aseguró.

Espera que los canes tengan un buen destino y que no sean maltratados en el lugar donde vuelvan a ser acogidos. La hija, Magaly Rodríguez, subrayó en otra conversación que no serán sacrificados.

El rescate de la familia

Bomberos voluntarios y agentes de la Policía Nacional rescataron del balcón a los miembros de la familia ante ante la agresividad de los animales.

Las víctimas fueron llevadas hasta el Hospital General de Luque donde recibieron atención médica.

Al principio se pensó que el pequeño gato no sobrevivió al ataque de los animales, pero Lourdes Rodríguez aclaró esta jornada que estaba bien.