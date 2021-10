Dos candidatos del PLRA plantean interés por el 2023

No obstante, en poco más de dos semanas, Fleitas ya aprovechó el acompañamiento de candidaturas durante las municipales para establecer un contacto directo con las bases. En su caso, Fleitas esperaría finalmente un acuerdo con Efraín, puesto que vienen del mismo equipo y el lanzamiento de ambos sin previo consenso, significaría atomizar más aún el partido.

CON LA GENTE. Por su parte, Burt, quien hasta ahora se mantuvo al margen de la polémica para la elección de la chapa para presidente dentro del PLRA para el 2023, ahora empieza a irrumpir con más notoriedad, exponiendo principalmente en redes el trabajo que realiza desde su Fundación Paraguaya, en la cual implementa un programa denominado Semáforo de la familia, para buscar superar la pobreza de las familias.

Dijo que a esa actividad le dedica el máximo de su empeño y que si hacer política significa poder extender a más familias dicho programa, con gusto lo haría.

“La gente me pregunta, pero yo les digo: no es el momento de hacer política, sino de escuchar los problemas de la población. Estoy hablando con Sebastiana Silva, de Cambyretá, que me dice de la necesidad de trabajo. En Ypané, las mujeres organizadas me cuentan como las que dirigen el hogar no tienen ningún tipo de apoyo”, sostuvo.

Con relación al abordaje que le está dando la dirigencia opositora el tema de la Concertación, lanzó una aguda crítica señalando que a su parecer más que programa país “parece que se están repartiendo los cargos”.

“Hablan de Concertación, pero no empiezan hablando cómo harán para reducir la deserción escolar, cómo para establecer las condiciones para generar empleo. Están transmitiendo un mensaje de repartija de cargos, probolsillo, proellos. No solo debemos aliarnos entre partidos, sino con la población paraguaya. Nosotros estamos listos para el próximo paso”, remarcó.

Dijo que el modelo que debe ofrecer la oposición debe diferir del actual. “Debe haber alternancia, pero debe ser bien conceptualizada. Debemos diferenciarnos del modelo que le da la espalda a la gente por uno que con más empatía que se pone en el zapato de la gente”, manifestó.