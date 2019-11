Docente dice que Cancillería defiende mediocridad tras eliminación de materia

Antonio Rivas Palacios, canciller nacional, fue quien resolvió la eliminación de la asignatura Geografía Económica del proceso de exámenes, a causa del aplazo masivo de todos los postulantes.

Su decisión se argumenta en un informe elevado por la Comisión de Evaluación del Concurso, que determinó que el examen no se adecuó a los lineamientos y directrices de la Academia para la elaboración de las preguntas y respuestas.

Ante esto, el profesor encargado de la materia, Fabricio Vázquez, alegó que realizó la prueba de conocimientos siguiendo todos los lineamientos e incluso mencionó que hace cuatro años que se incorporó esta materia en el proceso de exámenes y nunca antes se dieron tantos aplazos.

El docente explicó que este año la Cancillería solicitó que se cambie el programa, de manera a que sirva como una especie de filtro en el proceso selectivo.

“Es la primera vez que lo cambiamos y lo actualizamos, pero el examen tuvo la misma lógica que los años anteriores. Me parece muy exagerado que me tiren la responsabilidad a mí de la mediocridad que están creando y defendiendo”, criticó el docente en comunicación con radio Monumental 1080 AM.

Agregó que también se informó a todos los concursantes sobre el cambio de bibliografías para la materia en cuestión. No obstante, presume que a los postulantes no le dieron el tiempo suficiente para el estudio o pudieron presentarse otras condiciones.

“Esta es una disciplina nueva que ni siquiera se enseña en el país, pero creo que es el sistema de incentivo y por el salario es que mucha gente se acerca a rendir sin tener las habilidades suficientes”, refirió.

La materia geografía económica estudia cuáles son las regiones económicas del país, cuáles se expanden o se contraen, cuáles generan empleo y otras condiciones que afectan a la economía paraguaya, según explicó Vázquez.

Esta asignatura finalmente se constituye en una base fundamental para quienes deseen desempeñarse en la carrera diplomática.

Para este concurso se presentaron 306 personas, y como las pruebas son eliminatorias, para el cuarto examen, consistente en la materia Geografía Económica, quedaron 87, y ninguno alcanzó siquiera 50 de los 100 puntos. Los postulantes compiten para acceder a 10 cupos habilitados.