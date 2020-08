Disney confirma que Disney+ llegará a Latinoamérica en noviembre

"De un modo general puedo decir que lo mejor y más relevante de Disney para todos los miembros de la familia estará en forma ilimitada y permanente solo en Disney+", añadió.

Por ahora no se han dado a conocer el día exacto del lanzamiento ni el precio con que desembarcará Disney+ en América Latina.

"Pronto compartiremos más detalles", prometió Lerner. En Estados Unidos, Disney+ tiene un precio de 6,99 dólares al mes o de 69,99 dólares por todo el año.

Lo que sí se sabe es que Disney+ en Latinoamérica tendrá una oferta similar a la del resto del mundo, es decir, una mezcla de clásicos como Snow White and the Seven Dwarfs (1937) junto a éxitos muy recientes como la nueva The Lion King (2019) y sin olvidar futuros lanzamientos como las series de Marvel todavía no estrenadas The Falcon and the Winter Soldier y Wandavision.

Esta plataforma comenzó a funcionar en Estados Unidos en noviembre de 2019 y desde entonces ha ido llegando progresivamente a más mercados en todo el mundo.

Disney+ es la baza de Disney para las llamadas "guerras del streaming", que es como se conoce a la feroz competencia que existe en la actualidad en el mercado de las plataformas digitales y la televisión en línea.

Esta lucha es especialmente dura en EEUU, en donde Netflix, el claro dominador hasta ahora, ha visto que a su lado han aparecido en los últimos años otras propuestas de mucho nivel como Disney+, Apple TV+, Amazon, HBO Max o Peacock.

El estreno de The Mandalorian, la primera serie no animada de Star Wars y que contó con el chileno Pedro Pascal como protagonista, fue la punta de lanza para el lanzamiento de Disney+ en EE.UU. el año pasado.

Y otro gran atractivo para el público dentro de Disney+ fue la presentación en julio de Hamilton, versión filmada del exitoso musical de Broadway creado por el latino Lin-Manuel Miranda.

Según los datos oficiales de la compañía presentados la semana pasada, Disney+ cuenta con 60,5 millones de suscriptores en todo el mundo.