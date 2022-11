Discrepan en si expulsados tienen o no impedimentos para  ser reelegidos

La destitución es solo ese periodo, por lo que puede volver al Congreso en otro periodo. Decir lo contrario es absurdo. Luis Lezcano Claude, ex ministro de la Corte.

Miguel Abdón Saguier, ex senador del PLRA

Uno de los temas que podrían generar confrontación en el próximo Legislativo es si se tomará juramento a los legisladores que sean electos con el antecedente de haber perdido su investidura en períodos pasados. Si bien no existe reglamentación del artículo 201 de la Constitución Nacional, que establece la pérdida de investidura, hay quienes sostienen que una expulsión es motivo suficiente para no volver a acceder al cargo de representación.

No obstante, están habilitados a pugnar atendiendo a que la Constitución no los inhabilita. Son cuatro los ex legisladores que habían perdido la investidura que están de nuevo en carrera por ganar una banca.

Estos pueden ser electos y proclamados, pero a la hora de jurar podrían tener impedimento de una mayoría atado a la interpretación de que quienes pierden sus bancas por causales contempladas en la Constitución, pierden definitivamente el privilegio de volver, aunque no se descarta que apelen a maniobras y negociaciones.

Ese es el panorama que compromete a los liberales Dionisio Amarilla (ex senador), número uno de la lista al Senado por su movimiento dentro del PLRA; y a Carlos Portillo (ex diputado).

Otros que están en la misma situación son el colorado cartista Víctor Bogado y el oviedista Jorge Oviedo Matto, ambos ex senadores, quienes fueron forzados a dejar el cargo (el primero expulsado y el segundo obligado a renunciar) por hechos de corrupción y tráfico de influencias.

En el caso de Amarilla, su destitución se dio en junio de 2019, con 31 votos a favor de su pérdida de investidura. Posteriormente promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte para rever los efectos de su destitución, pero la Corte la rechazó. Actualmente lidera la lista del Senado que apoya la precandidatura presidencial del llanista Hugo Fleitas.

Portillo, por su parte, lidera la lista 9 efrainista para diputados en Alto Paraná. Volverá a presentarse en las internas del 18 de diciembre y, debido a que el suyo constituye uno de los equipos más fuertes en el Este del país en cuanto a estructura, es casi un hecho su inclusión en la lista oficial de diputados y vuelva a ser reelecto. Había sido expulsado de la Cámara Baja al comprobarse fehacientemente que realizó tráfico de influencias.

La destitución de Bogado, quien se presenta en la lista para el Senado por el cartismo, se había dado por hechos de corrupción durante su gestión al frente de la Cámara de Diputados por el caso “niñera de oro”. Se le acusó y se le condenó por otorgar a la niñera de sus hijos cargos y remuneración pública.

En el caso de Oviedo Matto, los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que también habían tumbado al fallecido ex senador Óscar González Daher, lo pusieron en el centro de un sistema de aprietes judiciales, elemento suficiente para su pérdida de investidura, pero renunció para evitar la “humillación” de ser expulsado.

Posturas. Para el ex senador liberal Miguel Abdón Saguier, actual precandidato al Senado, está muy claro que una destitución del Congreso vale por todos los periodos. “La pérdida de investidura de los ya juzgados es de forma definitiva, no de un solo periodo”, señaló. Añadió que es la única garantía de que los que deshonraron el cargo no vuelvan a reincidir.

Por su parte, el ex ministro de la Corte Luis Lezcano Claude considera que la pérdida de investidura es solo por el periodo en el que fue expulsado el o la parlamentaria y considera absurdo que las cámaras echen a sus pares.

Una opinión similar sostiene el senador Eusebio Ramón Ayala para, quien la sanción no debe traspasar al próximo periodo.

Dionisio Amarilla - Tráfico de influencias

Perdió el cargo tras ser juzgado por sus pares por haber incurrido en supuesto uso indebido de influencias debidamente comprobado. El hecho consistió en que Amarilla habría buscado que su amigo Óscar Chamorro continúe como contratista del IPS.

Víctor Bogado - Niñera de oro

El ex senador fue destituido por mayoría de 35 senadores. La causal para la presentación de su pérdida de investidura por parte de los senadores de Hagamos, Patrick Kemper y Tony Apuril, fue su condena ante la Justicia por cobro indebido de honorarios en calidad de coautor.

Carlos Portillo - Tráfico de influencias

Portillo fue expulsado por sus pares durante la pandemia, específicamente en el mes de mayo de 2021, por una mayoría que consideró que el legislador traficó influencias. Se utilizó como prueba la filtración de audios suyos en los que se lo escucha negociando nombramientos.

Jorge Oviedo Matto - Audios filtrados

El líder de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) renunció en 2017 para salvarse de la destitución por los audios que lo implicaban con tráfico de influencias, siendo representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. 25 senadores aceptaron la renuncia.