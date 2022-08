En una rueda de prensa desde Omaha (Nebraska), Wray dijo que siempre le preocupan las amenazas a los agentes y que la violencia contra las fuerzas de la ley "no es la respuesta, al margen de con quién estés enojado". El director del FBI evitó sin embargo dar algún detalle o explicación sobre la redada en casa del ex presidente Donald Trump, alegando que la política del cuerpo es no hablar sobre los casos en marcha.