La propuesta de normativa cuenta con media sanción del Senado, pero tras sufrir modificaciones será devuelta a la Cámara Alta.

Lea más: Uso extendido de mascarillas reduciría el índice de reproducción del Covid-19

El texto aprobado establece el uso obligatorio de mascarillas higiénicas para todas las personas que circulen en todo el territorio nacional, cuando concurran o permanezcan en lugares públicos o privados.

Así también, dentro de un entorno donde asistan más de cinco personas en el mismo espacio y cuya distancia sea menor a un metro y medio.

La normativa regiría para lugares públicos como centros de salud, lugares educativos, restaurantes, bares, establecimientos de cultos religiosos, entre otros.

Relacionado: Senado aprueba uso obligatorio de mascarillas

También obliga a las empresas públicas o privadas a proveer de las mismas a las personas que no las posean al ingresar en los espacios públicos. La medida tendrá una vigencia temporal.

Las personas que no respeten la presente normativa no podrán ingresar a lugares púbicos. En el caso de no portar mascarillas o protección en espacios cerrados, el propietario del local se expone a una multa de dos jornales mínimos y, si reincide, su local puede ser clausurado.