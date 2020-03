Diputado liberal apoya suspensión de comicios municipales

“Se plantea la suspensión de las elecciones municipales por un año, es importante respetar los procesos electorales, fueron electos por cinco años. Sin embargo, si las autoridades sanitarias consideran que puede poner en riesgo la vida de los compatriotas, para esa fecha, voy a apoyar”, expresó el legislador.

Indicó que la decisión debe ser del ministro de Salud Julio Mazzoleni. “La salud de nuestra gente en primer lugar, pero el que debe definir si se debe suspender o no, debe ser el ministro de Salud Julio Mazzoleni, que goza de mucha confianza, y no por pedido de un actor político, justamente, para cuidar que no sea por intereses particulares”, aclaró.

Todo apunta a que prosperará la propuesta de postergar las elecciones municipales y prorrogar un año más el mandato de las autoridades de forma transitoria por la situación de emergencia sanitaria.

Primero fue el senador Enrique Riera quien presentó el proyecto de ley y, posteriormente, fue planteada una idea similar por parte de los diputados colorados.

El líder de la bancada cartista de la Cámara de Diputados, Basilio Núñez, convocó a sus pares del Partido Colorado y de la oposición, a una reunión el lunes con el presidente del TSJE, Jaime Bestard, y Mazzoleni, para una evaluación de la factibilidad de esta propuesta.