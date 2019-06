Dicen que Estado no está listo para aplicar ley de financiamiento político

Desde la Asociación Nacional Republicana (ANR), manifestaron preocupación luego del ejercicio de rendición de cuentas de gastos de campaña en el marco de esta nueva norma tras las elecciones municipales de Ciudad del Este, donde solo se presentaron siete precandidatos y no pudieron cumplir el proceso, mientras que para las internas del 12 de julio de 2020 se esperan más de 23.000 candidaturas, tornándose imposible de llevar a la práctica.

Rubén Rolón, el secretario ejecutivo del Tribunal Electoral Partidario de la ANR, dijo que con el estado actual de la Ley, es imposible de aplicar.

“El problema es el plazo, porque una vez oficializadas las candidaturas, los movimientos tienen cinco días para solicitar a la SET de Hacienda el RUC, la ley habla del pin, que técnicamente es el RUC, para que puedan constituirse hasta el BNF y ellos habilitan una cuenta corriente, todos los ingresos y egresos se deben hacer a través de esa cuenta. Además del desconocimiento de los funcionarios de la SET, los bancos tienden a no habilitar cuentas a los movimientos y partidos políticos. Con el tiempo quizá sea factible, pero hoy como está la ley, es imposible”, explicó Rolón.

SITUACIÓN COMPLICADA. Por su parte, el director de Partidos y Movimientos Políticos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), César Rossel, comentó que la ley no terminó de ser reglamentada y reconoció que se trata de una situación muy complicada, pero que se está trabajando intensamente para que sea aplicable, con miras al 2020.

Comentó que se conformó una mesa interinstitucional que incluye al Ministerio Público, la Seprelad, el Ministerio de Hacienda y el Banco Nacional de Fomento (BNF) para establecer el reglamento, e incluso tiene lugar la Senad.

La ley anterior obligaba solo a los partidos a presentar su declaración jurada; con la modificación de setiembre del 2018 se exige a los movimientos internos a rendir cuentas, pudiendo pagar 300 jornales de multa por incumplimiento. Además, el otro cambio fue excluir a la Contraloría del circuito de control.

SOLO CANDIDATURAS PLURIPERSONALES. Los movimientos, no obstante, a pesar de estar obligados a declarar, no reciben el subsidio en las internas, como sí las agrupaciones que se presentan en las generales, por cantidad de votos, y solo a candidaturas pluripersonales, no las individuales, que igual deben rendir.

El proceso es presentar ante el tribunal electoral del partido su estimación de gasto de campaña. Con este balance, este órgano acude a Hacienda, que debe otorgar un RUC mediante el cual cada movimiento abre una cuenta corriente en el BNF. Tras las elecciones de CDE, este trámite no pudo concretarse por dificultades en el ministerio.

“Con siete movimientos tuvimos problemas en CDE. Para las municipales 2020 están inscriptos 72 movimientos, 23 mil candidaturas se estiman. No van a poder reaccionar en cinco días (desde Hacienda) para darle a todos los movimientos del Partido Colorado un RUC, porque es en simultáneo, hay otros partidos y movimientos políticos”, manifestó Rolón.

Rossel admitió que sin cuenta bancaria no se puede hacer nada, por lo que se firmó un convenio con el BNF, ya que es difícil este proceso para un partido político, debido a que estos son considerados personas de riesgo para los bancos.

problema en hacienda. El otro problema es que Hacienda no cuenta con el formulario para la generación de este RUC, que debe ser creado. Incluso, exigieron al TEP de la ANR un RUC propio, que no le fue posible otorgar, ya que el organismo electoral forma parte de un partido.

El organismo electoral nacional (TSJE) implementará un sistema contable electrónico estandarizado para las presentaciones de balances. Todas las declaraciones deben ser publicadas en la web de la institución electoral.

Hasta el momento los partidos se ponen de acuerdo para ejercer el mínimo control en sus internas.

Embed

Por actividades.Parte del balance general de la Lista3 que compitió en CDE

Embed

Presentación. Esta es la rendición de cuentas del movimiento Político SocialEcléctico Renovación Esperanza, que candidató a Elvio González.