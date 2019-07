Dicen que Castiglioni debe decidir retorno

El senador liberal del sector llanista Abel González considera que podría ser factible acompañar el proyecto que insta a Luis Castiglioni a no ocupar su banca en la Cámara Alta, hasta que se esclarezca la polémica sobre el acta bilateral.

No obstante, consideró que finalmente es el ex canciller quien tiene que decidir, ya que le corresponde asumir su lugar porque ya juró.

El cartismo y el luguismo decidieron presentar un proyecto de declaración que insta a Castiglioni que no asuma su banca hasta que la Comisión Bicameral termine su tarea.

“En realidad, si vamos a analizar como corresponde, ya juró como senador y nada más tiene que venir a asumir su banca. En este caso, el último que asumió, Ramón Retamozo, tendría que irse”, indicó el liberal.

“Es una decisión de él, si quiere asumir o no su banca. No podemos ejercer como senador, no tenemos potestad. Le corresponde su banca”, dijo.

“A no ser que por motus proprio, él resuelva que va a esperar hasta que se resuelva primero, antes de asumir su banca, para demostrar su inocencia, y que no incurrió en traición a la patria”, indicó. “Es una resolución que él debería tomar personalmente”, insistió.