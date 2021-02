Detienen a militar y a su hermano tras supuesta agresión a policías

La Policía Nacional informó sobre la detención de un personal militar declarado en rebeldía y la aprehensión de su hermano, un aspirante a militar, por los supuestos hechos punibles contra la administración pública, resistencia, lesión corporal al personal policial, hurto especialmente grave de arma de fuego, propiedad de la Policía Nacional, posterior fuga y recaptura.

Además informaron sobre la recuperación del arma de fuego, tentativa de homicidio y violación de la Ley 4036 e incautación de evidencia y violación de cuarentena, registradas este domingo, a las 4.50 aproximadamente, en el barrio Virgen del Rosario de la ciudad de San Roque González, en el Departamento de Paraguarí.

Según el informe de la Policía Nacional, el suboficial principal Ramón Valdez y el suboficial inspector Reinaldo Valdez, de la Comisaría 12ª San Roque González, se encontraban realizando patrulla cuando divisaron a Claudio Barrios en compañía de su hermano Tomás Dejesús Barrios Carballo, de 19 años, y otras personas.

Al realizar la verificación correspondiente, a través del sistema de base de datos de la Dirección de Policía de Paraguarí, se pudo constatar que el militar cuenta con orden de captura, instante en que los intervinientes intentaron proceder a su detención y fueron brutalmente agredidos físicamente.

Según los datos, en un momento dado intentaron reducirlo y durante el forcejeo Claudio Barrios logró despojar al suboficial inspector Reinaldo Valdez de su arma reglamentaria, consistente en una pistola calibre 9 milímetros, quien realizó supuestamente disparos con el arma contra la humanidad de los intervinientes, momento en que los agentes tuvieron que tirarse al suelo para su resguardo.

Allí, presuntamente, Tomás Barrios, aprovechándose de la situación encañonó cuerpo a tierra al suboficial Ramón Valdez, quien a su vez recibió un golpe en la cabeza, mientras que por otra parte, el suboficial inspector Reinaldo Valdez fue atacado por el militar, presumiblemente con arma blanca (machetillo), causándole una herida cortante en la cabeza.

Posteriormente, el suboficial cayó al suelo y el militar nuevamente le habría herido en la cabeza con el arma blanca, exigiéndoles que se retiraran del lugar, por lo que el suboficial Ramón Valdez levanta a su compañero herido, quien se encontraba tendido en el suelo para auxiliarlo. Sin embargo, en ese momento fue supuestamente agredido físicamente por el militar.

Posterior a lo sucedido, se traslada al Centro de Salud local al suboficial herido para su atención médica, de ahí fue derivado hasta el Hospital de Paraguarí para luego ser trasladado hasta el Hospital de Policía Rigoberto Caballero.

Luego, se solicitó apoyo a la Comisaría 10ª de Quiindy, cuyos efectivos acudieron hasta el lugar y procedieron a rodear la vivienda de Juan Barrios y Catalina Carballo, padres de los supuestos agresores, donde fueron capturados.

Del poder del militar se incautó un arma larga tipo rifle calibre 22 milímetros. Ambas personas fueron trasladadas al Hospital Distrital de Carapeguá, para diagnóstico médico y posterior traslado a la base de la Patrulla Caminera, para realizar el alcotest, que arrojó como resultado positivo 0,95 mg/l a Claudio Barrios y 0,36 mg/l a Tomás Barrios.

Versión del detenido

Por su parte, Claudio Ramón Barrios Carballo, personal militar, negó todos los hechos de los cuales se los acusa y dijo que la Policía Nacional tiene que tener pruebas contra ellos.

Aseguró que estaban consumiendo bebidas alcohólicas en su domicilio, hasta donde ingresaron los intervinientes.

"Si me movía mal me iban a matar, siendo personal militar, no estaba yo prófugo, estaba en mi unidad tranquilo, no le debo nada a la Justicia", expresó.

Militar detenido.mp4 El personal militar y su hermano negaron los hechos de los cuales se los acusa. Video: Gentileza Reinaldo Gayoso.

El hecho fue comunicado a la asistente fiscal de la Unidad Penal 2 Cinthia Oviedo, quien por expresa instrucción del fiscal Rodolfo Irán Colmán, dispuso que el detenido y el aprehendido queden en la Comisaría 5ª de Carapeguá, a disposición del Ministerio Publico.