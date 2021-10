Detienen en México a Rodrigo Granda, ex líder de las FARC

"Detuvieron en Ciudad de México a Rodrigo Granda", tuiteó Carlos Lozada, quien presentó el hecho como "una clara violación" al pacto de 2016 negociado en Cuba que terminó con más de medio de siglo de lucha rebelde.

Según el parlamentario, Granda viajó con autorización del tribunal especial de paz que investiga los peores delitos cometidos en el marco del conflicto con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los otrora rebeldes están respondiendo ante ese tribunal por delitos como secuestro y reclutamiento de menores, sin que todavía hayan sido condenados.

"Nos informan que el gobierno de Iván Duque pidió a Interpol activar circular roja mientras iba volando hacia México, en clara violación del Acuerdo de Paz", enfatizó Lozada. No obstante, el Gobierno no se ha pronunciado aún sobre la denuncia de la ex guerrilla.

Granda, que en 2005 fue detenido en Venezuela en una operación encubierta y trasladado luego a Colombia cuando ejercía como enlace internacional de las FARC, fue uno de los negociadores de paz en La Habana.

Su detención, no confirmada aún por autoridades, se produce a poco más de un mes del quinto aniversario del acuerdo que firmaron entonces los guerrilleros con el presidente Juan Manuel Santos, quien recibió el Nobel de Paz en 2016.

Comunes también acusó al presidente Iván Duque, sucesor de Santos, de seguir "atacando el proceso de paz". "¡Respete a quienes creemos en la paz y cumpla con su deber de dejarnos participar en política!", espetó el partido de izquierda en Twitter.

En febrero de 2017, la Justicia colombiana habría sentenciado a 15 años de prisión al guerrillero Granda, conocido como el "canciller" de las FARC. El mismo es sindicado como presunto autor intelectual del secuestro de Cecilia Cubas Gusinky ocurrido en setiembre de 2004 en Paraguay.

Nota de la Redacción de UH: En la prensa colombiana también se publica que se está verificando si la captura está relacionada con la orden internacional que tenían suspendida las autoridades colombianas contra Granda, o si se trata de una orden de captura emitida desde hace 13 años por Paraguay por su presunta participación en el secuestro (2004) y posterior asesinato (2005) de Cecilia Cubas, hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas Grau.