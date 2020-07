Detienen a más miembros de una red de distribución de cocaína

Cerca de las 6.00 se allanó primero la vivienda del presunto jefe de la organización, identificado como José Antonio Balboa Benítez, líder de la barra brava de Luque, funcionario público y precandidato a concejal municipal.

Más tarde, el ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, manifestó en NPY que 16 personas ya fueron detenidas en el marco del operativo, con prisión preventiva.

"Estamos llevando adelante con bastante éxito (el operativo). Hasta el momento tenemos 16 personas detenidas (esta jornada) de las 17 que estaban previstas", señaló.

La institución antidroga contaba con órdenes de captura contra Balboa Benítez, María Marta Rodríguez Vargas, Hugo Andrés Roble Ortiz, Carlos Javier Sanabria Franco, Cindy Mariel Cuevas Román, Fernando Centurión Aranda, José Miguel Franco Ferreira, Aníbal Martín Caballero Arguello, Cristian David Figueredo Torres y Rodrigo Iván Acosta.

También estaban incluidos Alcides Maidana Gómez, Marcelo Adam González Benítez, Jorge Fabián Maldonado Giménez, Diego Luis Leguizamon Rojas, Alejandra Pamela Rolón Samudio, Pablo Stiven Concepción Rolón Rojas, y Ricardo Darin Ayala Fernández.

De los cuales solamente Rodrigo Iván Acosta aun no fue detenido.

Embed [URGENTE]



Operación JUEGO SUCIO en marcha!



Agentes Especiales de la SENAD, en coordinación con el Ministerio Público, realizan 14 allanamientos en Luque.



Buscan desmantelar la mayor red de distribución de cocaína de Central, que operaba a través de Barras Bravas. pic.twitter.com/tzR1CWrA94 — SENAD Paraguay (@senad_paraguay) July 3, 2020

Presos en estamentos militares

Sin embargo, tras las detenciones hubo preocupación para ponerlos bajo encierro por el hacinamiento en las cárceles.

Giuzzio indicó que la Operación Juego Sucio podría dar más detenidos, y que de momento están adaptando algunos lugares mientras se sustancie la etapa preliminar del proceso. En algunos casos, temporalmente, fueron puestos en dormitorios de estamentos militares, convertidas en celdas provisorias.

La Senad tuvo el apoyo de 10 fiscales antidrogas para los procedimientos realizados. Las acciones se realizaron a nivel terrestre y aéreo, indicó Fernando Krug, coordinador de gabinete de la institución antidroga.

Rastreados por cinco meses

El fiscal Isaac Ferreira acotó en radio Monumental 1080 AM que en la etapa previa de los procedimientos ejecutados, se rastreó con orden judicial durante cinco meses las llamadas de los supuesta integrantes de la red de distribución en cuestión.

La Operación Juego Sucio tenía por objetivo desmantelar la mayor red de distribución abocada al tráfico de cocaína de Central, que operaba a través de las barras bravas "de fachada".

El ministro de la Senad dijo que por el momento no se puede asegurar si la organización contaba o no con la protección de políticos, pero no descartó la hipótesis.

"Hoy tenemos estos pichones de políticos, que fue desbaratado en forma oportuna". (...) Pero, por lo general tienen soporte político y de las fuerzas publicas", subrayó.

Bienes incautados

De acuerdo con las investigaciones de la Senad, la red generaba un movimiento de al menos USD 1.500.000 al mes.

En los procedimiento fueron incautados paquetes de cocaína, dinero en efectivo, armas de fuego, vehículos y propiedades que se van a poner a disposición de la Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados (Senabico)