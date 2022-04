Detienen a joven por presunto brutal ataque a su madre

Según los datos, ambas personas fueron este domingo a almorzar a un comedor ubicado a orillas del río Paraguay y luego se dirigieron a una feria en la ciudad de Limpio, en donde el joven comenzó a ingerir bebidas alcohólicas y, presuntamente, intentó agredir a varias personas que estaban en el lugar.

Su madre llamó a un amigo, quien acudió junto a ellos y se retiraron del sitio. Luego, alrededor de la medianoche, al alcanzar un semáforo en las avenidas Santísimo Sacramento y Santísima Trinidad, de la ciudad de Asunción, su hijo presuntamente la empezó a morder y a estrangular, por lo que ella se arrojó del vehículo en marcha.

Mujer fue brutalmente agredida por su propio hijo

Varias personas que presenciaron lo que estaba pasando se acercaron a ayudarla y la llevaron hasta la Comisaría 12ª de Asunción, hasta donde su hijo la siguió y quedó detenido por la Policía Nacional.

"Me dijo que me iba a matar. Me pegó tanto que me tuve que tirar del auto. Me dijo que quería verme muerta. Me empezó a morder, a estrangular, a pegar", comentó la madre entre llantos.

La víctima se negó a realizar la denuncia por temor a represalias por parte de su hijo y del padre de este.