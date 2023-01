Detienen a esposa del policía sospechoso del homicidio del militar

Lezcano Galeano fue detenido este martes por ser sospechoso del homicidio de Líder Javier Ríos, sargento primero de la Fuerza Aérea y conductor de una plataforma de viajes que estaba desaparecido desde el 12 de enero pasado.

Los restos del militar fueron encontrados este martes entre matorrales al costado de un camino de tierra, que bordea la Reserva Ecológica Banco San Miguel, en las inmediaciones de la Costanera Norte, en Asunción.

Los intervinientes inspeccionan una camioneta de la marca Hyundai, de color gris, que pertenece a la suegra del policía, que fue incautado en el momento de la detención de la pareja, cuando intentaban darse a la fuga hacia la República de Argentina. En el interior del rodado fueron hallados ropas, zapatos y juguetes, informó NPY.

https://twitter.com/npyoficial/status/1617986212295319552 Tras allanamientos incautan dos vehículos, uno de ellos iba a ser utilizado para la fuga de los involucrados en el crimen del militar Líder Ríos.



El principal sospechoso es un oficial de policía quien ya fue detenido junto con su pareja.#NPY pic.twitter.com/3srgOZOjEP — NPY Oficial (@npyoficial) January 24, 2023

Por su parte, Zulma Ríos, hermana del fallecido, manifestó que están aguardando desde hace horas la orden del juez para que el cuerpo de su hermano sea sometido a una autopsia en la Morgue Judicial.

"No sé cuál es el problema, pero no se presenta (el juez en la morgue) y los forenses esperan su presencia para poder realizar el trabajo. El forense me dijo que sin la presencia del juez y del fiscal, él no puede hacer nada. Si no se presentan, mañana recién van a hacer la autopsia. Nosotros ya queremos que se haga el procedimiento, ya esperamos 12 días para encontrarlo", expresó.

Comentó que están muy angustiados por no poder ver el cuerpo de su hermano y pide la presencia del juez y de la Fiscalía para el procedimiento. Piden tener una respuesta inmediata.

En el marco del caso, se incautaron los teléfonos celulares de los camaradas del militar, como así también el automóvil de la víctima de la marca Volkswagen, tipo Gol, año 2019, sin chapa, color negro, que fue encontrado dos días después de la desaparición en el barrio Silvio Pettirossi de Asunción. En su interior se hallaron rastros de sangre y a metros de él, un celular quemado.

Imágenes de un circuito cerrado revelaron que el rodado conducido por el desaparecido en la última noche que fue visto estaba escoltado por un conductor de una camioneta que aparece en todo su itinerario. Un testigo avisó del hecho a la Policía Nacional.