Detectan que 77 choferes fueron vulnerados en sus derechos

Del total de encuestados al azar, 39 no cuentan con seguro del Instituto de Previsión Social (IPS), 62 trabajan más de ocho horas, 19 no cobraron el aguinaldo correspondiente al año 2018, 26 perciben menos del salario mínimo, 38 afirmaron que no tienen vacaciones y nueve que aún no cuentan con antigüedad para gozar de los beneficios de vacaciones y aguinaldo.

Para las evaluaciones, se llevaron a cabo dos controles el lunes y el miércoles de la semana pasada en el kilómetro 28, ruta 1, en J. Augusto Saldívar.

El director de Inspección y Fiscalización Laboral, Pedro Garayo, anunció que continuarán los controles. “Estamos trabajando para dar cumplimiento a las leyes laborales y así tener los registros de las empresas de transporte que incumplen la ley, luego de tener todos los datos la fiscalización haremos en el local de las empresas. Los trabajos seguirán y serán en forma aleatoria”, expresó.

Las empresas de transporte que se encontraban en falta durante la inspección fueron Ciudad de Paraguarí, Buenaventura SRL, Tebicuary, El Tara, Salto Cristal SRL, Osiris Group SA, Río Paraguay, 36 Construcciones, Cardozo Hermanos, Juan y Diosnel SRL, La Carapegueña, Lago Ypoa, Manuelita, Mario Decoud e Hijos, Quiindyense, San Buenaventura y Yacyretá.

El operativo se realiza en conjunto con la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran). Los controles aleatorios se efectúan por denuncias específicas y se verifican horas de trabajo, pago de horas extras, aguinaldos, seguro social de IPS y la situación general de los trabajadores.