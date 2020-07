Despensero sufre por quinta vez violento asalto en Luque

Su propietario, conocido como Don Tito, relató a Telefuturo que es la quinta vez que resulta víctima de asaltos en su despensa.

El hombre mencionó que en esta ocasión se encontraba arreglando una máquina de tragamonedas cuando ingresaron dos personas que bajaron de una motocicleta.

Los desconocidos lo llevaron hasta la parte trasera de su vivienda y lo amenazaron con una escopeta que él mismo tenía, según su relato.

“Mientras estaba arreglando mi tragamonedas llegaron ellos, me golpearon por la cabeza, me echaron al suelo y me preguntaron dónde tenía la plata. Yo les dije que no tenía mucho”, expresó el comerciante.

Tras la violenta reacción, los malvivientes se alzaron con la recaudación del día, cerca de G. 1.800.000.

Además, llevaron los documentos del comerciante, una joya de oro que tenía y la escopeta que utilizaron para amenazarlo, según la denuncia.