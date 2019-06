Despedidos se encadenan en Comuna de CDE y afirman no ser planilleros

Se trata de Arístides Verón y Luciano Maldonado, asociados del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Ciudad del Este (Sitramde).

“Con esta medida de presión lo que estamos solicitando es una audiencia con el intendente municipal. Queremos dialogar sobre la situación de estos dos compañeros que decidieron encadenarse acompañados de otros funcionarios que también fueron desvinculados de manera injustificada”, explicó Antonio Fernández, secretario general del Sitramde.

El dirigente sindical empero comprende la intención de la nueva administración y reconoce que la institución tiene más empleados de lo que necesita para poder operar. “Ellos dicen que no son planilleros y yo les puedo asegurar que no, ellos son asociados nuestros. Entiendo perfectamente lo que quiere hacer el intendente municipal, hay superpoblación y tampoco hay plata”.

Acusa a la directora de Recursos Humanos, Yolanda Paredes, de obligar a los funcionarios a permanecer en espacios reducidos cuando que en realidad cumplen funciones en otra parte de la institución. “Cada uno tiene una función específica. Porque no se les da oportunidad de trabajar y si no cumplen, el sindicato no va a apañar eso, no hay problema con eso, pero de meterles a todos en pequeñas oficinas y hacer videos y hablar con la prensa diciendo cualquier cosa, no va a resolver el problema”, dijo.

ASOCIADOS. Las notificaciones llegaron en diferentes días, pero todas corresponden a una sola resolución, fechada el 21 de mayo.

Fernández explicó que de todos los notificados de la lista de 861 funcionarios, divulgada por la Comuna, solo 70 corresponden al Sitramde, y asegura que todos tenían una función y que tienen cómo demostrar que no eran planilleros.

Fernández dijo que el caso fue denunciado ante el Ministerio del Trabajo y que la institución fue notificada en dos ocasiones para una tripartita, que no se dio, debido a la ausencia del jefe comunal. “No teníamos otra opción, por lo que recurrimos, pero no hemos avanzado en nada. Por eso ahora llegamos a esta medida extrema y solicitamos hablar con él para explicarle la situación de los compañeros”.

Insistió que no puede decir que del total de notificados sean o no planilleros, pero reiteró que los asociados afectados sí cumplían funciones dentro de la institución. “Por lo demás, yo no puedo responder. Nosotros defenderemos a los que trabajan, no a los planilleros. Queremos que se les dé la oportunidad de trabajar y si no cumplen, comparto plenamente en que sean despedidos, pero no de esta forma. El sindicato no va a apañar nada fuera de lugar”.