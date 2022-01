Desesperante es la situación en los barrios de CDE por la falta de agua

La institución municipal buscando paliar en alguna medida esta situación distribuye diariamente 80 mil litros de agua potable por día, que reciben de la planta de procesamiento de la Itaipú Binacional, llegando a los barrio San Agustín, San Rafael, San Miguel, 23 de Octubre, Remansito, Juan Emilio O’Leary y zonas aledañas. “Normalmente llevamos agua a través de pedidos que se realizan por mesa de entrada, pero ahora por la urgencia en que estamos respondiendo de acuerdo a nuestra capacidad. Se están secando los pozos comunes, incluso los artesanos. Hacemos el servicio por barrio. Estamos llegando hasta donde podemos”, explicó Wilmer Cuevas, director de Servicios Municipales de la Comuna local.

Para la tarea la Comuna dispone de 2 camiones pipas de 10 mil litros cada uno. “Repartimos el cupo que nos da Itaipú que son 80 mil litros por día. Son 8 viajes los que hacemos. Es decir 4 cada camión. En los barrios hay tanques comunitarios, allí cargamos o le cargamos en los tanques del sistema de servicio de agua potable”.

COMPLICADO. El licenciado Sixto Fretes, de la oficina regional del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa) refirió por su parte que la situación es muy complicada para las Juntas de Saneamiento. “Esta bajando el caudal litro por horas de los pozos artesianos. Las zonas más afectadas en Ciudad del Este es la zona costera del río Paraná, partiendo del barrio San Rafael hasta Don Bosco, es la zona donde tenemos menos cantidad de agua por naturaleza y más aún con la sequía”.

Pasando la zona hacia el lado del río Monday se tiene un caudal de agua un poco mejor, pero en este momento también se ve muy afectado. “Estamos hablando de pozos artesianos y pozos comunes también, hay mucha falta. En algunas zonas se secaron totalmente y la gente acarrea como puede de otros lugares. El año pasado tuvimos sequía, pero no tan prolongada como ahora”. Recordó que hace rato que no hay buenas precipitaciones. “Se tiene chaparrones en algunas zonas, pero no repone nada, se evapora todo por el calor. A todos les está afectando. Las Juntas de Saneamiento por experiencia ya saben que hacer y regulan automáticamente el servicio de agua a los usuarios para poder seguir abasteciendo”. En las zonas bajas como el barrio Rafael, sector 3, la mayoría se abastece directamente del río Paraná. “A pesar de que en esa zona se instaló dos empresas privadas que distribuyen también agua, pero existen todavía sectores que no tiene la posibilidad de conectarse con las aguaterías privadas”.