“Desde el primer momento fuimos vetados para participar de la oposición”

El presidente electo del Congreso, el senador Blas Llano, recibió a un equipo de ÚH en su domicilio situado en Villa Elisa. Allí comentó brevemente sus inicios en la política e incluso antes de entrar a la arena. Curiosamente, dialogando sobre la crisis en el PLRA, que lo tiene a él y al presidente partidario, Efraín Alegre, como los protagonistas de un eterno fuego cruzado, dijo que el no personaliza la política y que si lo llaman a dialogar en una gran mesa tratará de arreglar las cosas en su partido. Sobre su presidencia con apoyo colorado dijo que se dio de esta forma porque en el ala opositora lo vetaron, pese a reconocer un buen relacionamiento con algunas bancadas. En ese sentido, nombró al luguismo. Acotó que si el efrainismo lo señala por haber acordado con los colorados en el Senado, el mismo reproche debía hacerle a los diputados efrainistas que votaron por Pedro Alliana en Diputados. Finalizó diciendo que ni la enmienda ni el juramento del ex presidente Cartes, estarán en la agenda de su presidencia.

- Su elección como presidente del Congreso pasó por un amplio acuerdo con los colorados y sus detractores hablan de pacto que incluyó un paquete impositivo y de impunidad, ¿Es así?

- Lo que dan en llamar pacto no es sino un gran acuerdo político a nivel parlamentario, porque el periodo anterior con la presidencia del senador Beto Ovelar y la vicepresidencia para el senador Blas Lanzoni, la vicesegunda para la senadora Lilian Samaniego, ya se dio. Hay pactos muy importantes vinculados al Consejo de la Magistratura con el senador “Ancho” Ramírez; el Jurado de Enjuiciamiento donde está el senador Fernando Silva, pasando por el acuerdo de las comisiones. Más que pacto, es costumbre natural que los espacios sean ocupados por los que pueden construir una mayoría, pues al contrario que Diputados donde un bloque tiene mayoría, en el Senado ninguna de las bancadas tienen mayoría propia y por lo tanto es necesario para llegar a acuerdos.

- Pero es la segunda vez que pacta con los colorados para su presidencia...

- El compromiso sobre todo de la bancada de Añetete, este año le correspondía a un liberal de nuestra bancada a la presidencia. Pero nosotros no participamos en las negociaciones o los acuerdos al que llegaron las 2 o 3 bancadas del Partido Colorado.

- ¿Porqué teniendo la oposición una mayoría cómoda de 28 miembros, no optó por quedarse con ellos?

- No se porque regla de tres se da, pese al buen relacionamiento que tenemos con el Frente Guasu, Hagamos y Patria Querida; sin embargo, el bloque efrainista del Senado y también el PDP, no solamente nunca nos invitaron sino que desde el primer momento fuimos vetados por ellos para participar del bloque opositor en el Congreso. Y donde no te llaman es porque no te quieren o porque creen que tu participación no es importante. Y si la crítica es porque un liberal con votos colorados llegó al Senado, hay en Diputados una larga lista de efrainistas que votaron por el diputado Pedro Alliana, presidente del Partido Colorado, para presidir la Cámara Baja. Eso sin desmerecer a Alliana. Salustiano Salinas le votó, Antonio Buzarquis, también Celeste Amarilla. Entonces uno no puede medir lo que pasa en el Senado con una vara distinta de lo que pasa en Diputados.

- También dicen que el presidente Abdo puede dormir tranquilo, en el sentido que le aprobará todo...

- Podemos tener diferencias y posiciones encontradas en los temas, pero no podemos vivir en la inestabilidad. Creemos que éste es el momento en que en el país se deben dar las condiciones para que en los próximos años se dé un cambio. Y en este sentido creemos que el Paraguay tiene 2 oportunidades: o construir las condiciones para que en 15 años podamos convertirnos en una especie de modelo chileno, o crear condiciones para construir un país tipo modelo venezolano. Si hubo desde la caída de la dictadura un acierto de la clase política, es avalar un acuerdo no escrito y tácito, de no bastardear la política financiera del gobierno de turno.

- ¿Aprobarán a libro cerrado la reforma tributaria del gobierno, cuyas tasas impositivas para el sector empresarial son mínimas?

- Coincido con los analistas políticos que dicen que esa reforma tributaria es prácticamente mínima, pero partiendo de la base y ajustando algunas cuestiones, hay que brindar a la economía una previsibilidad para que no nos encontremos en una situación que toquemos fondo. Eso sí, coincido en que se debe mejorar la calidad del gasto público y su control. En síntesis, que a nadie le tiemble la mano para aplicar y hablo del propio ministro de Hacienda para establecer una política de austeridad saliendo de lo tradicional.

- ¿Tiene una tarea pendiente que quiera impulsar desde la presidencia del Senado?

- Creo que cada uno tiene su sello personal en cada período. Yo particularmente creo que al Senado de la República no le falta contratar un funcionario más y mi idea es qué si hace falta veamos en todo caso aptitudes de cada funcionario que ya está trabajando y utilizar esos recursos. Es siempre una tarea difícil de cumplir pero se hace necesario. La transparencia y política de racionalización de los recursos es mi compromiso.

- ¿Cómo toma la posibilidad de que una Convención partidaria le expulse a usted y a miembros de su sector Equipo Joven?

- Ahora se habla permanentemente de expulsión y de sacar a los llanistas, pero no se si por soberbia o irresponsabilidad, Efraín no ha llamado así como establece el estatuto y el Código Electoral, en los 90 días posteriores a elecciones a rendir cuentas de lo realizado en la campaña. Entonces lo que con su actitud está tratando de ocultar es una situación financiera muy preocupante, porque el PLRA debe G. 38.000 millones y lo máximo que el TSJE con aporte y subsidios juntos va a reembolsar será de G. 20.000 millones. Incluso hay deudas con bancos y existen colegas que salieron de garantes solidarios, lo cual preocupa.

- ¿Hay posibilidad de arreglo en puerta o una prenda de paz en el partido, en vista a la cercanía de las municipales?

- Efraín perdió el Partido Liberal porque en lo que se convirtió es un partido efrainista, absolutamente personalista y si vos no militás dentro de sus filas y no concordás con su idea bien sabemos que no tenés cabida hoy dentro del partido. Así de sencillo.

- ¿Impulsará otra vez la enmienda para la reelección presidencial y convocará a Cartes a jurar como senador?

-No.