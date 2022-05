Derlis Maidana pide que se presenten pruebas contra HC

Maidana insistió en que se presenten las pruebas y remarcó que las denuncias que presenta el cartismo sobre la mala gestión del oficialismo sí se hacen con pruebas concretas.

El legislador también respondió a Hugo Velázquez, quien dijo que no se abrazará con Horacio Cartes, anticipando que no habrá unidad. “Una de las fortalezas de la ANR siempre fue la unidad granítica del partido. Si no existe una unidad en cualquier grupo político se arriesga el poder de ese grupo político y es por eso que hoy consideramos las declaraciones del presidente y del propio vicepresidente muy riesgosas al decir que ellos no van a apoyar el abrazo republicano”, manifestó.

El diputado aboga por la unidad, pero dice que se enfrentarán dos modelos de gestión y denominó al oficialismo como “el modelo de la oscuridad en la gestión, de los clanes de parientes y amigos en negociados escandalosos, entre otros”. Aseguró que el cartismo propone transparencia y estabilidad económica.



Por qué si ellos tienen los elementos que dicen que hay detrás del cigarrillo, no muestran filmaciones.