Denuncian varias invasiones de inmuebles en Alto Paraná

Desde hace dos semanas se registraron ocupaciones de inmuebles en los distritos de Itakyry, Hernandarias, Presidente Franco y Minga Porã, conforme a los datos. “Cortan alambradas, se instalan en la propiedad y luego te piden que le muestres el título. Uno ve allí a gente con vehículo, que no sabemos de donde aparecen. Los vecinos están en zozobra, porque las autoridades no actúan. La Policía va a pedirles sus nombres y se niegan a identificarse y ellos no hacen nada para identificarlos. Instalaron un toldo, de esos que se usan en eventos, y allí van junto a ellos personas que los estarían instigando”, afirmó Riquelme.

Hace una semana, un grupo de unas 100 personas ingresó a otro inmueble perteneciente a una inmobiliaria y otro a una propiedad contigua, conforme a la versión del afectado, quien sostuvo que se estaban uniendo 30 vecinos para actuar en defensa propia, ante inacción de las autoridades. “Ayer nos unimos los vecinos, eran como 100 personas y le hicimos retroceder, solo quedaron unos 15 a 20 personas”, agregó. WF