Denuncian corrupción en Comuna de Lambaré

“Hago la denuncia oficial ante la ciudadanía y antes de eso, lo he hecho ante mis ex colegas, los concejales municipales, cuando les solicité una sesión reservada para explicarles la magnitud del caso. Nos sentimos golpeados como administrador por un funcionario que no valoró su trabajo ni el de sus compañeros”, aseveró Báez en comunicación con NPY.

Asimismo, objetó a los concejales y candidatos a la intendencia, Eduardo Molinas y Luis Paciello, por sus denuncias en redes sociales por utilizar esta situación para sacar un rédito político y aseguró que no se pretende apañar a ningún funcionario bajo sumario administrativo. “Ahora el secretario general les está enviando una escribana para que se pongan a rectificar con relación a la denuncia que hicieron en las redes sociales y no voy a parar hasta que esto se aclare, mano firme y dura ante cualquier funcionario corrupto dentro de esta administración”, manifestó Báez.

En respuesta, el candidato Luis Paciello dio su versión: “Queremos que la Fiscalía y la Contraloría investiguen a profundidad (...) lo que querían es que nos callemos, que dejen como una sanción administrativa del funcionario a través de un sumario“.