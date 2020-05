Denuncian "cacería abierta de alemanes" en el caso Juliette

En San Lorenzo se intervino el domicilio de la activista ambiental alemana Brigitte Fuzellier, quien concedió una entrevista a Monumental 1080 AM durante el operativo.

La mujer alegó que se montó un "show" en la intervención hecha en su casa y se quejó de los constantes ataques en redes sociales contra la comunidad alemana que reside en el país. Habló de "persecución", específicamente, en la causa investigada de la niña.

"Yo ya presenté la semana pasada una denuncia penal en la Fiscalía de San Lorenzo, porque me parece abiertamente amenazas a los alemanes en general, y no se interviene en esas clases de situaciones (...). Me parece una cacería abierta de alemanes", señaló Fuzellier.

Reclamó que no se haya investigado con el mismo rigor a la familia de Lilian Zapata, la madre de la pequeña de 7 años desaparecida.

"Tenemos audios donde se pide que se le eche a los alemanes. Yo quiero saber si se le investiga de la misma forma a la familia de Lilian. Porque no les investigan a toda la gente que siempre está en contacto. Yo no tengo contacto con ellos", esgrimió.

En otro momento, explicó que conoce al padrastro de Juliette, Reiner Oberuber, del mercado de San Bernardino, donde fue alumno suyo en un taller de plantas medicinales y que a través de este vínculo también conoció a Lilian Zapata y a sus dos hijas.

Subrayó que ella tomó conocimiento de la desaparición de la niña cuatro días después y que a partir de eso intentó aportar con la búsqueda. Le pidió ayuda a un conocido de la FBI y quiso poner al tanto de esto a Oberuber mediante una conocida en común.

Remarcó que esa fue la única vez que intentó establecer contacto con él. "Sentía mucha preocupación por la pequeña", agregó.

Brigitte Fuzellier es activista ambiental e impulsó varias denuncias que tomaron estado público en su momento, como el caso de la Fundación Kolping Paraguay, donde se habría estado malversando, durante años, fondos de ayuda provenientes de Alemania y de la Unión Europea. El caso saltó en 2010.

Los trabajos de intensa búsqueda de Juliette siguen sin resultado. El pasado 15 de abril fue la última vez que la vieron, en la vivienda de la ciudad de Emboscada. El viernes pasado se cumplió un mes de su desaparición.