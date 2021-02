De "caiga quien caiga" a "no soy médico": Las frases de Mario Abdo

La humillación que sufrió el pasado viernes un humilde trabajador que suplicó por medicamentos para su hermano enfermo de Covid, en Villarrica, generó una fuerte indignación ciudadana.

Eso no solo por los hechos posteriores que se dieron cuando el hombre recibió los insumos, sino por la cruda realidad que deben enfrentar miles de paraguayos que tienen familiares internados a causa de la pandemia.

Sin embargo, esta no ha sido la única frase desatinada, pintoresca o poco pensada que suelta el presidente en actos oficiales o ante los medios de prensa.

En lo que va de su gestión, iniciada en agosto de 2018, se conocen diversas expresiones que en su momento también han despertado burlas, indignación y todo tipo de reacciones.

Varias de ellas consistieron en promesas o hechos políticos que luego no se cumplieron, o que resultaron totalmente contrarias a las actitudes que asumió con posterioridad.

-“Que (Cartes) se pelee solo, en mí no va a encontrar un adversario”. (En junio de 2018, cuando su antecesor en la presidencia, Horacio Cartes, era aún su principal adversario político).

-“Caiga quien caiga, nadie es intocable. Desde el presidente de la República para abajo”. (En setiembre de 2018, tras la captura del supuesto jefe narco Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien aparece en una fotografía con el presidente).

Marito.jpeg El mandatario pasó por varias crisis en los más de dos años de su gestión. Ilustración: Enzo Pertile

-“Les ganamos las elecciones. Tienen que ‘yerar’ ya, ya perdieron las elecciones y tenemos que trabajar todos juntos”. (En noviembre de 2018, a su regreso de Italia, en una crítica a Horacio Cartes y los demás miembros del cartismo).

-“Yo no sé qué tiene este señor (Horacio) Cartes contra las mujeres, una época se agarró contra (la ex ministra) Blanca Ovelar, después contra mi señora (la primera dama, Silvana Abdo), ahora contra (la ex modelo) Marly Figueredo. Mi solidaridad porque realmente no corresponde”. (En noviembre de 2018, a su regreso de Italia).

“Yo ya no voy a ser candidato a nada”. (En enero de 2019, durante un acto en Concepción).

-“Es el aniversario de Ciudad del Este, vamos a estar por ahí”. (En enero de 2019, cuando le preguntaron qué representa el aniversario del 2 y 3 de febrero, fecha del derrocamiento de Alfredo Stroessner. Su padre, Mario Abdo Benítez, fue secretario privado y principal colaborador del dictador).

-“¿Me vas a echar? ¡Uy, qué miedo!”. (En abril de 2019, en respuesta a la concejala municipal de Presidente Franco Bartola Fernández, cuando la misma le dijo que no terminaría su gestión si deja de lado al pueblo).

Marito.jpeg El presidente Mario Abdo confesó que ya no lee críticas, mientras se refugia en la biblia. Ilustración: Enzo Pertile

-“Paraguay tiene que ser un país serio, ya no podemos ser un país pillo, mendigo y que actúa como peajero”. (En julio de 2019, al defender el acta secreta firmada con Brasil, cuyo contenido casi le causó un juicio político. Tras la indignación que causó esta frase, pidió disculpas y dijo que se había interpretado mal).

-“¡Acepto la pelea! ¡Por un Paraguay sin mafias!”. (En julio de 2019, cuando referentes del cartismo anunciaron que se sumaban al pedido de juicio político contra su presidencia, tras el escándalo del acta secreta de Itaipú. Al día siguiente dieron marcha atrás, tras un acuerdo).

-“Con el contrato de la franja costera se totaliza una inversión nunca antes en la historia para Ñeembucú de USD 532 millones. Un año y medio ramo hína… Desastre ko Marito”. (En enero de 2020, durante un acto en Pilar, ironizando sobre la popular frase “Desastre ko Marito”, con la que a nivel popular se cuestiona a su gestión).

Marito.png El presidente Mario Abdo constantemente se jacta de obras realizadas, pero evita hablar de problemas sociales. Ilustración: Enzo Pertile

-“Después del gobierno del general Stroessner, el nuestro va a ser el que más va a invertir y le vamos a superar al gobierno del general Stroessner”. (En febrero de 2020, durante un encuentro con productores algodoneros en el Chaco).

-“Yo hace rato ya no leo nada, por salud mental. Me levanto tranquilo, leo la Biblia a la mañana y salgo a trabajar por nuestro pueblo”. (En enero de 2021, durante la habilitación de un nuevo local de Unidad de Salud Familiar, en Luque).

-“Yo no soy médico. Moõpio che aikuaapáta (cómo voy a saber todo)”. (En febrero de 2021, durante un acto oficial en Villarrica, cuando se le preguntó acerca del reclamo desesperado de un humilde ciudadano que pidió ayuda, debido a que no le proveían medicamentos a su hermano internado por Covid-19 y no tenía dinero para comprarlos).