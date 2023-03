David Riveros, el humilde paraguayo que estudiará en la Universidad de Harvard

Es hijo de un hombre que desde pequeño vendía pan y lustraba zapatos, mientras que su madre era una niña que fue adoptada de la calle. Ambos progenitores nunca fueron a la universidad.

La familia vivió en un barrio trabajador humilde, en al Área 6 de Ciudad del Este, que era el sitio de los obreros, en donde la construcción de las casas eran improvisadas.

"A mí me crio mi barrio, me formó humilde y yo enfatizo que mi historia en realidad no es especial, es la historia de la mayoría de los paraguayos y paraguayas que se sacrifican y sufren. Yo fui alumno de la educación pública también. Mucho sacrificio mío y muchísimo más sacrificio de mis padres, que me permitieron llegar hoy a esto", expresó a través de Radio Monumental 1080 AM.

Comentó que el combate a la corrupción en el sector educativo y también en salud es su compromiso en los últimos 14 años y volverá a ser su compromiso tan pronto retorne al país.

Recordó que cuando era pequeño, ayudaba a su madre en su peluquería, y luego, a los 17 años ya enseñaba inglés. Obtuvo una beca completa en los Estados Unidos y allá sus gastos de vida los cubría lavando platos, limpiando baños y piezas.

"Así me gradué y así volví a Paraguay. Acá estuve haciendo malabarismos, entre desarrollar (la organización) ReAcción, que no tenía ningún financiamiento. Vendíamos pizza en su momento para poder financiar nuestras actividades anticorrupción y hoy orgullosamente somos un ejemplo internacional de combate a la corrupción y de impacto de innovación en ese sentido", agregó.

David Riveros manifestó que si llegó hasta la Universidad de Harvard es porque quiere "romper esa falacia de que querer es poder". En ese sentido, señaló que creció con gente que necesitó y que quiso tanto o más que él y que posiblemente tenía más talento e inteligencia que él y no tuvieron la oportunidad.

"Creo que debería ser mucho más normal escuchar cada año hablar de docenas de chicas y chicos de nuestro país yéndose a las mejores universidades del mundo. Si tuviéramos esas oportunidades, si tuviéramos una educación pública que llegue a la mayoría, si no tuviéramos tanta desigualdad como el idioma, la mayoría de nosotros llegaría lejos, pero lastimosamente no se tiene acceso al idioma", expresó.

Por último, dijo que "querer no es poder" y que se debe dejar de usar esa frase que "lo único que hace es poner una enorme cortina para justificar a quienes ya nacen con privilegios muchos mayores. Muchos tratan de justificar sus méritos en un sacrificio que es mucho mayor para la mayoría de la gente de nuestro país que nunca tiene acceso a oportunidades".

El paraguayo es fundador y director ejecutivo de la organización no gubernamental anticorrupción ReAcción Paraguay, la cual se dedica a controlar el uso del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).

Como organización nacida en 2010 en Ciudad del Este, ReAcción lleva más de una década trabajando en combatir la corrupción en el uso del Fonacide.

Gran parte de su impacto se debe al apoyo y compromiso que reciben de las personas que conforman el cuerpo de voluntarios. Quienes deseen saber más o recibir las noticias sobre el monitoreo anticorrupción, pueden suscribirse al canal informativo en WhatsApp (0973) 560-002.