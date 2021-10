Dan como un hecho reelección de Godoy y que Ríos será el ministro

A la par, se menciona que es inminente la reelección de Miguel Godoy al frente de la Defensoría del Pueblo.

Aunque varios senadores negaron mientras que otros se desentendieron, la versión que corre es que formaría parte de un acuerdo político.

En lo que respecta a la candidatura de Ríos, tanto colorados como liberales, en mayoría, generalmente, defienden sus cupos en el Poder Judicial, y en otras instancias, como la Justicia Electoral.

Como la ministra Gladys Bareiro de Módica era del sector liberal, automáticamente consideran que tiene que ser del mismo signo político.

Algunos como Fernando Silva Facetti, correligionario de Ríos, festejaron su inclusión en la terna para la Corte.

“Era la mejor, pero el Consejo no entendió así”, refirió sobre Lorena Segovia, ministra de la Defensa Pública, quien quedó fuera de la terna. No obstante, quedó conforme con la designación de Ríos.

Todo lo contrario el caso de Zulma Gómez, quien despotricó, y habló de presiones y chantaje hacia Mario Abdo y los miembros del Consejo.

“No que yo sepa. La verdad es que hace un tiempo atrás se habló del tema, pero hasta que no se firme el mensaje no es oficial”, indicó el colorado Enrique Riera, sobre el supuesto acuerdo.

“A mí no me consta. Con nosotros no hablaron de eso. No sé si ya tendrán los votos, pero a nosotros no nos hablaron”, refirió Gilberto Apuril, de Hagamos.

defensoría. El próximo martes 2 de noviembre será un día clave para el Senado, ya que tendrán que definir las ternas para los cargos de defensor del Pueblo y adjunto.

En la sesión ordinaria pasada, estaba prácticamente todo cerrado a favor de que Godoy sea incluido, pero al final se postergó, y se convocó a una extraordinaria.

De los 78 postulantes que se habían presentado, hubo numerosas renuncias, mientras que varios no se presentaron a la audiencia ante la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El dictamen que se aprobó fue remitir ante el plenario una lista reducida con 19 nombres para el cargo de defensor, y otra de 13 para el adjunto.

Hay un fuerte operativo de mantener a toda costa a Godoy en el cargo, y estarían aliados la ANR y el PLRA.

En una de las ternas está el actual defensor, junto con los abogados Alejandra Peralta y Narciso Ferreira, que sería una propuesta por parte de los colorados.

Algunos alegaron que aún no definieron y que lo estarían haciendo el lunes, día previo a la convocatoria a extra.

Apuril informó que la propuesta de Hagamos incluye a Alejandra Peralta, Carlos Vera Bordaberry y Liliana Zayas.

En cuanto al defensor adjunto, los nombres que suenan son los de Óscar Forestieri; Édgar Villalba, quien ocupa el cargo actualmente, y María Ángela Verduguez.

Hagamos, de acuerdo a lo que confirmó Apuril, incluye en la terna a Villalba, Verduguez y Celia Urbieta.