Curiosidades del Mundo

Suecia

Campaña promueve renuncia a volar

Comprometerse a no volar en avión para luchar contra la crisis climática es el objetivo de una campaña ciudadana surgida en Suecia, con efectos ya constatables y que se empezó a extender a otros países. La campaña “Nos quedamos en tierra” se creó hace año y medio en Gotemburgo (oeste de Suecia) por Maja Rosén, coincidiendo con su segunda baja por maternidad, provocada por cómo otras madres discutían sobre vuelos mientras paseaban a sus bebés, “como si no hubiera ninguna crisis climática”. Rosén dejó de volar una década atrás, concienciada por el documental sobre el cambio climático del ex vicepresidente de EEUU, Al Gore, y tras visitar a su hermana en el archipiélago ártico de Lofoten (Noruega). EFE



Espacio

Un satélite argentino informará desastres

Un satélite de observación argentino, el Saocom 1B, partió ayer hacia Cabo Cañaveral (EEUU), donde será puesto en órbita y ayudará a mejorar la información sobre potenciales desastres ambientales, como inundaciones, incendios y enfermedades en cultivos. El nuevo satélite acompañará en el espacio a su gemelo, el Saocom 1A, que lleva en órbita desde 2018. Fuentes de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) revelaron que el Saocom 1B salió de la ciudad patagónica de San Carlos de Bariloche, al sur de Argentina, en un avión en la madrugada de ayer. La misión Saocom lleva una tecnología que es una gran “mejora en las capacidades de observación respecto a sensores ópticos usuales”, según la agencia. EFE



Estudio

Las abejas recuerdan y reconocen con el tacto

Piense en una ocasión en que buscó un objeto en un estante alto o dentro de una bolsa desordenada: Puede identificarlo solo con el tacto según su recuerdo mental de cómo se ve. Científicos informaron que esta capacidad de reconocer objetos usando diferentes sentidos existe en insectos como las abejas. Estudiar sus cerebros del tamaño de una semilla de sésamo, con un millón de neuronas en comparación con las cerca de 100.000 millones de los humanos, ayuda a comprender cómo funcionan estos procesos fundamentales, según reveló el autor del estudio difundido esta semana en la revista Science. El llamado “reconocimiento de objetos de modo cruzado” se demostró antes en solo pocas especies. AFP