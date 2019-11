Curiosidades del Mundo

China

Obligan a niños a ir temprano a la cama

Algunos padres están furiosos. Una provincia china quiere obligarlos a enviar a sus hijos a la cama antes de las 22.00, aunque no hayan terminado los deberes escolares la iniciativa de la provincia de Zhejiang desencadenó una polémica en un país donde los niños están a menudo sobrecargados de trabajo escolar, al que se añaden numerosos cursos privados y actividades de todo tipo. El objetivo de la sobrecarga es, en un sistema educativo ultracompetitivo, obtener el ingreso a las mejores universidades. Pero ante la avalancha de tareas que sobrecarga a los niños la provincia propugna que los padres envíen a sus hijos a la cama a las 21.00 si están en primaria, y a las 22.00 si están en secundaria, incluso si no terminaron los deberes. AFP



Afganistán

Fábrica de jabón ayuda a drogadictas

La joven afgana madre de 7 niños, ex drogadicta, está sentada con otras 4 mujeres en una alfombra roja, donde cortan gruesas barras de jabón artesanal perfumado. Es una de las 20 empleadas, muchas de ellas ex drogadictas, que trabajan a medio tiempo en una granja orgánica de Kabul donde cultivan plantas y flores que luego se utilizan para producir jabones y cremas olorosas. La empresa es una tabla de salvación para estas mujeres en un país de cultura patriarcal, que proporciona además alrededor del 90% de la producción mundial clandestina de opio. Millones de afganos son adictos a las drogas, en particular la heroína y las metanfetaminas, y entre ellos las mujeres son especialmente discriminadas. AFP



Ucrania

Diputado chatea con prostituta en sesión

El partido del presidente Volodimir Zelenski se encontraba ayer en medio de un escándalo tras la publicación de fotos que muestran a uno de sus diputados chateando con una prostituta en plena sesión parlamentaria. Un sitio internauta ucraniano publicó primeros planos de la pantalla del teléfono móvil de Bogdan Iaremenko, un ex diplomático de 48 años, en los que se ve su demanda sobre las condiciones para un encuentro. En respuesta, una persona le precisa los tipos de prestaciones sexuales que practica y le brinda tarifas: 100 dólares una hora, 150 dólares 2 horas. Las fotos, según la web, fueron tomadas durante una sesión parlamentaria. Esta publicación provocó un gran alboroto en el hemiciclo ucraniano. AFP