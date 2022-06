Cuidado con el canto de sirena, porque… “es la economía, estúpido”

Entramos de lleno en el proceso electoral, lo que significa que a los ciudadanos que no estamos involucrados en la contienda política, pero que sí nos interesa evaluar conscientemente las diferentes propuestas electorales, nos tocará de aquí al 30 de abril lidiar con el tedioso escenario del copamiento de una gran parte de nuestro tiempo y atención por escenificaciones mediáticas, discursos histriónicos, gestos y símbolos que requerirán un esfuerzo de interpretación semiótica y, dentro de ese ruido disonante, tendremos que encontrar la sustancia de propuestas concretas, necesarias y viables para el Paraguay.

Si bien hay que reconocer que la oferta electoral es más diversa y luce mejor que en otros periodos, al menos desde la estética tanto de la apariencia como de la prédica, salvo raras excepciones, aún no se observa mucho contenido. Pero para que el debate no se quede en la superficialidad de la estética y el acting, es necesario interpelar las ideas de los candidatos e identificar las restricciones, que la consistencia y viabilidad de las diferentes propuestas deberá respetar para no desbordar hacia el peligroso voluntarismo populista, en el que buena parte de la región ha sucumbido en experiencias recientes.