“Perdimos a cuatro médicos en menos de 24 horas a causa del Covid y seguimos sin garantías en el desempeño”, aseveró en contacto con NPY.

Lamentó que se sigan arrastrado las históricas falencias del sistema de Salud que cobraron más fuerza con la llegada de la pandemia del coronavirus.

“No tenemos suficiente infraestructura, no hay medicamentos, no hay laboratorios, evidentemente el desempeño que vamos a tener no va a ser de excelencia, pedimos lo básico y también eso está costando”, reprochó.

Insistió sobre la falta de medicamentos en los hospitales del país para tratar a los pacientes que van llegando con cuadros graves de la enfermedad.

“Estamos trabajando en un ambiente caótico mientras perdemos a colegas y muchos de nosotros están internados en Terapia Intensiva”, expresó.

En otro momento de la entrevista, advirtió que ya existe un alto grado de contagio dentro de los hospitales por la cantidad de pacientes.

El personal de blanco de forma insistente pide a la ciudadanía que no relaje los cuidados e insta a cumplir con las medidas, como el uso correcto de tapabocas, lavado de manos y evitar las aglomeraciones innecesarias.

El país enfrenta el peor momento de la pandemia del coronavirus con una crisis sanitaria y 224.736 casos positivos de la enfermedad. Los hospitales públicos y privados se encuentran al límite y sin lugares en camas de Terapia Intensiva.