¿Cuáles son los temas más buscados en Google en el 2021?

Google Trends dio a conocer las principales búsquedas de este 2021, entre las cuales se ubican eventos deportivos, tales como Australia vs. India , India vs. England, IPL (por el evento del Indian Premier League), NBA y la Euro 2021, la Copa América, India vs. New Zeland, T20 World Cup y Squid Game, además de las tendencias a nivel mundial.

Entretanto, los nombres de actores más buscados fueron Alec Baldwin, Pete Davidson, Aryan Khan, Gina Carano y Armie Hammer; y entre los atletas Christian Eriksen, Tiger Woods, Simone Biles, Emma Raducanu y Henry Ruggs se posicionaron frente a otros.

Las películas más buscadas fueron Eternals, Black Widow, Dune, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos) y Red Notice.

Entre las canciones buscadas en Google están Drives License, de Olivia Rodrigo; Montero (Call Me by Your Name), de Lil Nas X; Industry Baby, de Lil Nas X feat. Jack Harlow; y Fancy Like, de Walker Hayes.

Con relación a las comidas, lo más gugleado fue birria tacos, nasi goreng, pasta y Charcuterie board.

Puede leer: Robots limpiarán las oficinas de Google en EEUU

En Google Trends, las tendencias que alcanzaron mayores búsquedas están los de “voluntario para la vacunación” y así como “sostenibilidad”. Por otra parte, “cómo montar un negocio” superó a las búsquedas de “cómo conseguir un empleo”, así también estaba posicionada la pregunta de “cómo proteger el planeta”.

Asimismo, muchas personas a nivel mundial guglearon “cómo mudarse con plantas”, dejando en segundo lugar el “cómo mudarse con niños” y “cómo mudarse con mascotas”, junto con “impacto del cambio climático”, que se buscó más que nunca.

La entrevista de Meghan y Harry (Meghan Markle y el príncipe Enrique de Gales) se convirtió en la entrevista más buscada en la historia de Google Trends, así como también “personas influyentes”, que se disparó principalmente en setiembre.

En julio de este año, las búsquedas de “incendio” e “inundación” se dispararon. Además, “preguntas para conocer a alguien” se posicionó por segundo año consecutivo y “cómo mantener la salud mental” con “positividad corporal” fueron bastante buscadas en todo el mundo.

Google es la principal subsidiaria de la multinacional estadounidense Alphabet, dedicada a los productos y servicios de internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías.