¿Cuáles son las aplicaciones más descargadas del 2021?

Entre las diez aplicaciones más descargadas a nivel mundial del 2021 figuran en primer lugar TikTok, con 656 millones de bajadas; la red social de fotografías Instagram, con 545 millones; la red social Facebook, con 416 millones; los servicios de mensajería WhatsApp, con 395 millones; Telegram, con 329 millones; Snapchat, con 327 millones; Messenger, 268 millones; la aplicación de videoconferencias Zoom, con 300 millones; el editor de videos CapCut, 255 millones, y la aplicación de música Spotify, 203 millones.

En tanto, algunas de estas aplicaciones tuvieron menos descargas este año en comparación al 2020. Es lo que ocurrió con TikTok, WhatsApp, Messenger, Facebook y Zoom, por citar algunos, los cuales registraron entre 200 y 500 millones de descargas menos en 2021 frente al 2020, según el reporte reproducido por Forbes.

Google Meet y Netflix, que eran parte de los diez más descargados del 2020, no figuraron este año en la lista.

Por otra parte, Instagram aumentó cerca de 40 millones de instalaciones este año y Telegram subió 75 millones más en descargas este año, lo cual podría deberse en gran parte al aspecto de “mayor privacidad” frente a aplicaciones como Facebook o Twitter.

Aplicaciones de música y juego más solicitadas

Según el informe de Forbes, las diez aplicaciones de música y audio más descargadas durante el 2021 fueron Spotify, con 203 millones; Resso, con 85 millones; YouTube Music, con 79 millones; StarMaker, con 76 millones; Shazam, con 75 millones; SoundCloud, con 52 millones; Amazon Music, con 44 millones; Wink Music, con 38,2 millones; Music Player, con 38 millones; y JioSaavn, con 35 millones.

Forbes aclara que Apple Music no figura en las estadísticas de descargas porque esta aplicación ya está instalada por defecto en cada iPhone y iPad, un escenario antimonopolio interesante frente a otras aplicaciones. En tanto, Shazam, también propiedad de Apple, figura en el quinto sitio de descargas del 2021.

Con base en la misma publicación de Forbes, los diez juegos más descargados en 2021 en los teléfonos inteligentes son Subway Surfers, con 191 millones; Roblox, con 182 millones; Bridge Race, con 169 millones; Garena Free Fire - New Age, con 154 millones; Among Us, con 152 millones; Hair Challenge, con 138 millones; Join Clash, con 136 millones; 8 Ball Pool, con 130 millones; Ludo King, con 125 millones; y Candy Crush Saga, con 119 millones.