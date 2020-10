Critican proyecto de ley que eleva penas por el maltrato animal

Al mismo tiempo, ambas cuestionaron el proyecto de ley presentado por la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, por el que se busca elevar a ocho años las penas carcelarias por maltrato animal.

La propuesta de normativa fue enviada al Congreso por el director de la institución, Juan Manuel Enciso, y un grupo ciudadano.

“La ley presentada por el director actual no es clara y concisa, no estamos conformes y el maltrato animal se debe combatir de todos lados. Vamos a trabajar todos juntos para presentar una ley integral. Debemos entender que los animales son seres vivos y no muebles, esto debemos incluir en la ley. Se deben aplicar las sanciones”, dijo Llorens.

Lea más: Proyecto pretende elevar a 8 años de cárcel el maltrato animal

Por su parte, la senadora colorada Lilian Samaniego cuestionó que Enciso no haya dado participación a los diferentes sectores en la elaboración de su propuesta de normativa. Adelantó que trabajarán en una propuesta de vanguardia.

La modificación planteada por la institución propone calificar el maltrato animal como un crimen para que los autores vayan a la prisión sin opciones a medidas alternativas, un pedido reiterativo desde las comunidades animaleras del país.

En el 2017 fue promulgada la Ley 5892, que modifica los artículos 10 y 38 de la Ley 4840/13, de Protección y Bienestar Animal, y se establecieron nuevas penas para quienes maltraten a las mascotas.

La normativa actual determina la pena de dos años de cárcel a personas que sin ningún motivo matan a las mascotas domésticas o las maltratan física y sicológicamente. También se consideran los casos de zoofilia, de abandono, la cría y la comercialización de animales sin licencia ni el permiso correspondiente.